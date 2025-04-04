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Узбекистан станет стратегическим партнёром ЕС — известно, когда подпишут соглашение

1:14
Правда ТВ

ЕС и Узбекистан готовятся к подписанию соглашения о расширенном партнёрстве. Документ может быть утверждён уже в июне. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. Он обсудил детали с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Соглашение охватывает инновации, зелёную энергетику, цифровизацию, логистику и горнодобывающую промышленность. Стороны также договорились об открытии офиса Европейского инвестиционного банка в Ташкенте. Это шаг к превращению страны в региональный финансовый центр.

Переговоры проходят накануне первого саммита ЕС и стран Центральной Азии. В Самарканд приедут лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Ожидается подписание Самаркандской декларации — она должна вывести отношения на новый уровень.

ЕС надеется обеспечить себя критически важным сырьём, в том числе редкоземельными элементами, необходимых для зелёной экономики. Взамен регион получит инвестиции и доступ к европейским технологиям.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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