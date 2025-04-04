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Не думала, что бахрома снова в моде? Весной она будет в центре внимания

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Стиль бохо-шик снова в тренде, и его возвращение стало настоящим хитом на подиумах весной 2025 года. Вдохновленный богемной модой 70-х, этот стиль сочетает в себе нежные, воздушные силуэты и современную элегантность. Бренды, такие как Chloé и Zimmermann, стали главными сторонниками этого направления, создавая вещи, которые станут обязательной частью гардероба в этом сезоне. Рассмотрим несколько ключевых предметов, которые помогут вам воссоздать этот шикарный образ.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Платье в стиле бохо: романтика весны

Платье в стиле бохо — это идеальный выбор для весенних дней. Воздушные ткани, женственные оборки, полупрозрачные материалы и яркие расцветки — всё это делает платье в стиле бохо идеальным выбором для теплых дней. Подойдет как длинное, так и короткое платье. Совмещайте его с элегантными шлепанцами на каблуке или туфлями-лодочками для создания легкого, но изысканного образа. Завершите стильный лук красивой сумкой-тоут или соломенной сумкой, и не забудьте про солнцезащитные очки — вот и готов весенний шик.

Сумка с бахромой: движение и стиль

Сумки с бахромой возвращаются в моду с легким налётом ретро. Этот элемент был характерен для 70-х, но современные дизайнеры адаптировали его для нашего времени, сочетая с элементами из кожи и замши. Такой аксессуар может быть как на пляжной сумке, так и на повседневной. Бахрома придает движению и характеру любому образу, превращая простую комбинацию футболки и шорт в стильный и элегантный ансамбль.

Ожерелье-талисман: добавьте магии

Секрет бохо-шика — это детали, и одним из самых ярких аксессуаров становится ожерелье-талисман. Колье с длинным шнуром, украшенное перьями, камнями и кристаллами, обязательно добавит вашему образу дух 70-х. Это украшение можно носить как с платьем с красивым вырезом, так и с обычной рубашкой, придавая ей особую магию и стиль.

Эти тренды — не просто мода, а настоящее возвращение в эпоху свободы и самовыражения, которая снова набирает популярность. Подготовьтесь к весне, обновив гардероб, и пусть бохо-шик станет вашим стильным спутником.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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