Четыре типа людей, рядом с которыми кошки не расслабляются

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы думаете, что выбираете кошку? Ошибка. Это кошка выбирает вас — и она отлично понимает, с кем хочет жить, а с кем предпочитает даже не делить подоконник. Эти пушистые создания — не просто милые комочки, а тонко чувствующие существа с весьма определёнными предпочтениями. И да, некоторых людей они просто… не выносят.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Кого кошки недолюбливают

1. Шумные и суетливые

Кошки — интроверты в мире животных. Даже самые игривые предпочитают тишину и стабильность. Постоянный телевизор, грохочущие дети, нескончаемые гости — всё это для них стресс. Живя в хаосе, кошка не расслабляется, а прячется.

2. Грубые и агрессивные

Даже если человек "просто вспыльчивый", кошка это чувствует. Она улавливает интонации, жесты и эмоциональную атмосферу. Люди, склонные к агрессии, насилию или резким действиям, вызывают у кошки страх. Такой питомец будет избегать хозяина, а иногда — даже сбегать.

3. Сильные запахи

У кошек отменное обоняние. Ароматы духов, сигарет, бытовой химии и даже резкие эфирные масла могут стать для них настоящим испытанием. Ваша любовь к шлейфу ванили может закончиться тем, что кошка перестанет к вам подходить.

4. Непредсказуемые личности

Кошке важно понимать, чего ждать от человека. Если хозяин сегодня мурлычет, а завтра швыряет тапки, — это не про надёжность. Люди с переменчивым характером вызывают у животного тревогу и недоверие.

Что делать, чтобы кошка вас приняла

Соблюдайте тишину и рутину

Не нарушайте её личное пространство

Будьте ласковыми, но ненавязчивыми

Избегайте сильных запахов

Действуйте предсказуемо и спокойно

Кошка — не плюшевая игрушка, а самостоятельная личность. Если уважать её границы, она обязательно ответит вам привязанностью. Или хотя бы перестанет царапать ваши тапки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



