Собаки, которых хотят все: топ пород, которые взрывают рынок в 2025

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кто сегодня на пике популярности в собачьем мире? Какие породы берут штурмом квартиры, диваны и выставочные ринги в этом году? Я тщательно изучила рынок щенков, просеяла сотни объявлений и теперь делюсь с вами личным рейтингом самых модных и востребованных пород 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шпиц

Мини-собаки: маленькие, да удаленькие

На вершине списка по-прежнему шпицы и корги. За ними следуют чихуахуа, французские бульдоги и йорки. Последние — настоящие ветераны рейтингов: крошечные, симпатичные и с огромным выбором по внешности и цене.

Не сдают позиций джек-рассел-терьеры, а вот вест-хайленды теряют популярность — уступают место кернам и норвичам. Той-терьеры, мальтезе, цверги и аффенпинчеры уже не на волне, но всё ещё узнаваемы.

Овчарки: смена поколений

Немецкую или восточно-европейскую овчарку хорошего качества сейчас найти трудно. Зато малинуа, аусси, келпи и белая швейцарская овчарка успешно занимают нишу. Южнорусская овчарка тоже возвращается в обойму.

Терьеры: выбор на любой вкус

Стабильно популярны бультерьеры, стаффы и фокстерьеры. Растёт интерес к бордер- и бостон-терьерам. Шотландские терьеры вернулись в моду, а вот чёрные терьеры почти исчезли с радаров.

Таксы: вечная классика

Таксы не сдают позиций. В тренде сейчас жесткошёрстные миниатюрные — милые, компактные, с характером.

Примитивные породы: на любителя

Басенджи, мексиканская голая, фараонова собака — в списке, но нишевые. Риджбеков становится меньше: мода прошла.

Гончие и легавые: вне моды

Здесь лидирует бигль — популярный, но, увы, часто выбрасываемый.

Ретриверы: стабильность и новые лица

Лабрадоры — вне конкуренции. Также растёт интерес к курчавошёрстным ретриверам и лаготто-романьоло.

Борзые: мода с нюансами

Уиппеты и левретки — лидеры. За ними — русская псовая и поденко ибиценко. Далее идут салюки, тазы, афганы и ирландские волкодавы. Остальные — на грани исчезновения: грейхаунды, хортые, слюги, азаваки и тайганы встречаются всё реже. Но, может, это и к лучшему?

Дизайнерские "породы": мимо кассы

Мальтипу, лабрадудли, кокапу и прочие маркетинговые проекты в расчёт не берём. Это не породы, а фантазии заводчиков.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



