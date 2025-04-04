Поливаете сад и платите втридорога? Вот как тратить в 2 раза меньше воды

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Полив — один из самых затратных этапов ухода за садом. Но экономия воды не означает, что растения должны страдать от жажды. Главное — поливать с умом, чтобы максимум влаги доставался корням, а не испарялась в никуда. Рассказываем, как сократить расходы на полив, не лишая сад жизни.

Фото: creativecommons.org by Myrna Litt is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Огород

1. Поливайте рано утром или вечером

Именно в эти часы испарение минимально. Влага успевает проникнуть вглубь почвы и напитает корни. А вот дневной полив — почти впустую: вода уходит в воздух, не успевая помочь растениям.

2. Собирайте дождевую воду

Тысячи литров утекают с крыши впустую. Поставьте бочку под водосток — и получите бесплатную мягкую воду, которую растения усваивают лучше водопроводной. Хотите больше объёма? Соедините несколько емкостей.

3. Используйте мульчу

Слой соломы, щепы или хвои (не менее 5 см!) удерживает влагу, уменьшает испарение, подавляет сорняки и делает поливы реже. Мульча — это почти магия, только реальная.

4. Установите капельный полив

Он подаёт воду прямо к корням — без потерь на листья и воздух. Особенно эффективен для грядок, теплиц и живых изгородей. Экономит воду и уменьшает риск грибков.

5. Добавьте датчик дождя

Это маленькое устройство отключает полив, если пошёл дождь. Стоит недорого, но окупается уже за сезон — вода не расходуется впустую.

6. Не косите газон слишком коротко

Чем выше трава — тем глубже корни и лучше удерживается влага. Коротко срезанная трава требует больше воды и быстрее выгорает.

7. Улучшайте почву органикой

Компост, торф, навоз, кокосовое волокно — все они повышают влагоудержание. Даже глинистая или песчаная почва с органикой становится экономичнее в плане полива.

8. Сажайте засухоустойчивые растения

Серебристые, мясистые, колючие листья — признаки тех, кто не боится засухи. Выберите растения, которым не нужно обильное увлажнение — и сократите количество поливов в разы.

9. Группируйте растения по потребностям

Создайте зоны: "жаждущие" отдельно, "аскеты" отдельно. Так вы не будете тратить воду там, где её не нужно.

10. Попробуйте древнюю технику — оллы

Глиняные горшки с водой, закопанные в землю, отдают влагу только по мере высыхания почвы. Эффективность — в 10 раз выше, чем у поверхностного полива. Идеальны для клумб, огородов и теплиц.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

