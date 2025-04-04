Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перезагрузка? 100% акций Нижфарма передали в управление Фармирус
Джереми Кларксон анонсирует новый сезон: стало известно, когда ждать премьеры Фермы Кларксона
Коктейль против булочек: вот кто выиграл битву за вашу фигуру
Ваши зрачки не лгут: что происходит с глазами во время дыхания
Торт Муравейник, холодец и шпроты под майонезом: ТОП странных, но любимых блюд СССР
Семейные тайны Тома Хэнкса: дочь актёра рассказывает о жизни с психически больной матерью
Сказочные жесты: Алсу раскрыла, как зарождался её роман с Яном Абрамовым 20 лет назад
Мстители без Шторм: Холли Берри окончательно говорит нет возвращению
Лоза осудил планы возвращения Ефремова в кино: нет места морали

Слишком активен? Это может закончиться инфарктом: учёные бьют тревогу

1:46
Спорт

Все привыкли считать: чем больше движения, тем лучше. Но недавнее исследование показало, что не вся физическая активность одинаково полезна - в некоторых случаях она может навредить сердцу.

спортсмен ходит на руках
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathanfv, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
спортсмен ходит на руках

Где скрыт риск

Исследование проводилось в Париже с участием более 10 000 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Добровольцы подробно рассказали о своих привычках в трёх направлениях:

  • занятия спортом;

  • физическая нагрузка на работе;

  • активность в свободное время (прогулки, садоводство и т. д.).

На этом этапе учёные измерили состояние сердечно-сосудистой системы, включая жёсткость артерий и реакцию нервной системы на изменения давления.

Спорт помогает, но не всем

Результаты показали: интенсивные спортивные тренировки положительно влияют на нервный барорефлекс — механизм, регулирующий давление. Это значит, что при разумной нагрузке спорт укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Но когда к работе, связанной с тяжёлым физическим трудом, добавляется дополнительный спорт — эффект может оказаться обратным. Такая перегрузка способна нарушить сердечный ритм и повысить риск заболеваний.

Важно не только двигаться — важно восстанавливаться

Учёные подчёркивают: сама по себе физическая активность — благо. Но контекст имеет значение. При высоких нагрузках на работе дополнительный спорт может не дать пользы, а только усилит стресс для сердца.

Исследование стало шагом к переосмыслению подхода к нагрузкам и показало, что здоровье зависит не только от количества движения, но и от его баланса.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Домашние животные
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Красота и стиль
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Командующий армией США в Европе Каволи не поддержал стремление Трампа к прекращению огня на Украине Любовь Степушова Суджа: что варится в котле войны Дарья Асламова Бездарность и тупость. Военное поражение в Курской области стало крупнейшим за 500 лет Дмитрий Плотников
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Последние материалы
Купил квартиру в новостройке? Готовься к сквознякам и соседским разговорам через стены
Какой сыр используют для роллов и чем можно его заменить
Посей в эти дни — и забудь про пустые грядки: лунный календарь томатов на апрель 2025
Четыре типа людей, рядом с которыми кошки не расслабляются
Узбекистан станет стратегическим партнёром ЕС — известно, когда подпишут соглашение
ВОЗ прояснила ситуацию с «новым вирусом» — речь о старой инфекции
Не думала, что бахрома снова в моде? Весной она будет в центре внимания
Золотые дни мая: работа в эти даты обернётся приятным бонусом к зарплате
Слишком активен? Это может закончиться инфарктом: учёные бьют тревогу
Петрарка знал этот секрет: почему итальянский поэт сбежал в Фонтен-де-Воклюз?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.