Слишком активен? Это может закончиться инфарктом: учёные бьют тревогу

1:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Все привыкли считать: чем больше движения, тем лучше. Но недавнее исследование показало, что не вся физическая активность одинаково полезна - в некоторых случаях она может навредить сердцу.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathanfv, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ спортсмен ходит на руках

Где скрыт риск

Исследование проводилось в Париже с участием более 10 000 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Добровольцы подробно рассказали о своих привычках в трёх направлениях:

занятия спортом;

физическая нагрузка на работе;

активность в свободное время (прогулки, садоводство и т. д.).

На этом этапе учёные измерили состояние сердечно-сосудистой системы, включая жёсткость артерий и реакцию нервной системы на изменения давления.

Спорт помогает, но не всем

Результаты показали: интенсивные спортивные тренировки положительно влияют на нервный барорефлекс — механизм, регулирующий давление. Это значит, что при разумной нагрузке спорт укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Но когда к работе, связанной с тяжёлым физическим трудом, добавляется дополнительный спорт — эффект может оказаться обратным. Такая перегрузка способна нарушить сердечный ритм и повысить риск заболеваний.

Важно не только двигаться — важно восстанавливаться

Учёные подчёркивают: сама по себе физическая активность — благо. Но контекст имеет значение. При высоких нагрузках на работе дополнительный спорт может не дать пользы, а только усилит стресс для сердца.

Исследование стало шагом к переосмыслению подхода к нагрузкам и показало, что здоровье зависит не только от количества движения, но и от его баланса.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

