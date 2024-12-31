Арктический вихрь ударит по США: газ подорожал на 12%

Американские фьючерсы на природный газ резко выросли в начале недели. Причина — метеорологические прогнозы, обещающие мощный арктический холод, который захлестнет территорию США. В ближайшие дни арктический фронт накроет восточную половину страны, задержавшись на несколько недель и увеличивая вероятность снегопадов.
В понедельник фьючерсы на природный газ с поставкой в феврале подскочили на 12,3%, достигнув $3,80 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu). Прорыв ключевой отметки в $3 стал важным сигналом для трейдеров, особенно после многолетнего спада, последовавшего за скачком цен до почти $10 в середине 2022 года.
Метеорологическая компания BAMWX еще в пятницу предупредила своих клиентов, что все указывает на "полярный вихрь", который захватит восточную часть США ко второй неделе января. По словам специалистов, интенсивность похолодания может быть исторической.
"Мы говорим о невероятной волне холода в самом разгаре зимы", — подчеркивают эксперты BAMWX.
Согласно прогнозу BAMWX, ситуация будет развиваться следующим образом:
Прогнозируемый рост числа дней с низкими температурами (Heating Degree Days) сигнализирует о резком увеличении потребности в отоплении. Это вызвало активность на рынке природного газа, где трейдеры готовятся к повышенному спросу в ближайшие недели.
Впереди — "интенсивные" зимние испытания, которые повлияют на цены газа и энергетический рынок в целом.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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