Арктический вихрь ударит по США: газ подорожал на 12%

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские фьючерсы на природный газ резко выросли в начале недели. Причина — метеорологические прогнозы, обещающие мощный арктический холод, который захлестнет территорию США. В ближайшие дни арктический фронт накроет восточную половину страны, задержавшись на несколько недель и увеличивая вероятность снегопадов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль в снегу

Рекордный рост цен

В понедельник фьючерсы на природный газ с поставкой в феврале подскочили на 12,3%, достигнув $3,80 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu). Прорыв ключевой отметки в $3 стал важным сигналом для трейдеров, особенно после многолетнего спада, последовавшего за скачком цен до почти $10 в середине 2022 года.

Прогнозы: грядет "полярный вихрь"

Метеорологическая компания BAMWX еще в пятницу предупредила своих клиентов, что все указывает на "полярный вихрь", который захватит восточную часть США ко второй неделе января. По словам специалистов, интенсивность похолодания может быть исторической.

"Мы говорим о невероятной волне холода в самом разгаре зимы", — подчеркивают эксперты BAMWX.

Согласно прогнозу BAMWX, ситуация будет развиваться следующим образом:

1 января: приход холода; 7 января: сильный шторм с экстремальным холодом; 8-12 января: опасные морозы; Середина месяца: крупный шторм; Конец января: смена погодных условий.

Спрос на тепло растет

Прогнозируемый рост числа дней с низкими температурами (Heating Degree Days) сигнализирует о резком увеличении потребности в отоплении. Это вызвало активность на рынке природного газа, где трейдеры готовятся к повышенному спросу в ближайшие недели.

Впереди — "интенсивные" зимние испытания, которые повлияют на цены газа и энергетический рынок в целом.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.