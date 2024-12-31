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Арктический вихрь ударит по США: газ подорожал на 12%

2:02
Экономика

Американские фьючерсы на природный газ резко выросли в начале недели. Причина — метеорологические прогнозы, обещающие мощный арктический холод, который захлестнет территорию США. В ближайшие дни арктический фронт накроет восточную половину страны, задержавшись на несколько недель и увеличивая вероятность снегопадов.

автомобиль в снегу
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль в снегу

Рекордный рост цен

В понедельник фьючерсы на природный газ с поставкой в феврале подскочили на 12,3%, достигнув $3,80 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu). Прорыв ключевой отметки в $3 стал важным сигналом для трейдеров, особенно после многолетнего спада, последовавшего за скачком цен до почти $10 в середине 2022 года.

Прогнозы: грядет "полярный вихрь"

Метеорологическая компания BAMWX еще в пятницу предупредила своих клиентов, что все указывает на "полярный вихрь", который захватит восточную часть США ко второй неделе января. По словам специалистов, интенсивность похолодания может быть исторической.

"Мы говорим о невероятной волне холода в самом разгаре зимы", — подчеркивают эксперты BAMWX.

Согласно прогнозу BAMWX, ситуация будет развиваться следующим образом:

  1. 1 января: приход холода;
  2. 7 января: сильный шторм с экстремальным холодом;
  3. 8-12 января: опасные морозы;
  4. Середина месяца: крупный шторм;
  5. Конец января: смена погодных условий.

Спрос на тепло растет

Прогнозируемый рост числа дней с низкими температурами (Heating Degree Days) сигнализирует о резком увеличении потребности в отоплении. Это вызвало активность на рынке природного газа, где трейдеры готовятся к повышенному спросу в ближайшие недели.

Впереди — "интенсивные" зимние испытания, которые повлияют на цены газа и энергетический рынок в целом.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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