Владимир Путин обвинил США в создании триллионов долларов из воздуха

Экономика

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" отметил, что США за последние десять лет "получили 12 триллионов долларов из воздуха".

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

По его словам, эту сумму удалось "создать" через масштабную эмиссию, при этом, финансовые институты США также оказались в выигрыше. Он пояснил, что американская экономика использует механизм беспрецедентной денежной эмиссии, который, в конечном итоге, выгоден банкам, сообщает ТАСС.

Эти средства поступают в систему и приносят дополнительную прибыль финансистам, что Путин рассматривает как доказательство растущей зависимости экономики США от "необоснованной денежной массы".

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



