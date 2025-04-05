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Мягкая, но не безвредная: почему манная каша может быть опасна

1:27
Здоровье

Манная каша у многих ассоциируется с детством и уютными завтраками. Но, как выясняется, не всем она идёт на пользу. Гастроэнтеролог Анастасия Тимошенко предупредила: в некоторых случаях манка может нанести вред здоровью, несмотря на всю свою мягкость и питательность.

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Манная каша может навредить: кому стоит держаться от неё подальше

Есть три состояния, при которых манная крупа может быть опасной:

  1. Чувствительность к глютену, включая целиакию.
  2. Сахарный диабет.
  3. Ожирение и метаболические нарушения.

"Манная крупа содержит глютен, а значит, противопоказана при целиакии и других формах глютеновой чувствительности. Даже незначительное количество может вызвать серьёзные сбои в работе ЖКТ", — пояснила гастроэнтеролог Анастасия Тимошенко.

Почему манка под запретом при диабете

Главная причина — высокое содержание быстрых углеводов, которые провоцируют резкие скачки инсулина. Это опасно при диабете и избыточной массе тела, так как усиливает нарушения обмена веществ и способствует набору веса.

А может ли она быть полезной

Да — при отсутствии противопоказаний. Манка легко усваивается, содержит витамины группы B, железо и магний, а также щадяще воздействует на ЖКТ, особенно после операций или при гастритах.

Уточнения

Ма́нная крупа́ - крупа из зёрен пшеницы так называемого "сортового помола" со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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