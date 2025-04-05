Мягкая, но не безвредная: почему манная каша может быть опасна

Манная каша у многих ассоциируется с детством и уютными завтраками. Но, как выясняется, не всем она идёт на пользу. Гастроэнтеролог Анастасия Тимошенко предупредила: в некоторых случаях манка может нанести вред здоровью, несмотря на всю свою мягкость и питательность.
Есть три состояния, при которых манная крупа может быть опасной:
"Манная крупа содержит глютен, а значит, противопоказана при целиакии и других формах глютеновой чувствительности. Даже незначительное количество может вызвать серьёзные сбои в работе ЖКТ", — пояснила гастроэнтеролог Анастасия Тимошенко.
Почему манка под запретом при диабете
Главная причина — высокое содержание быстрых углеводов, которые провоцируют резкие скачки инсулина. Это опасно при диабете и избыточной массе тела, так как усиливает нарушения обмена веществ и способствует набору веса.
А может ли она быть полезной
Да — при отсутствии противопоказаний. Манка легко усваивается, содержит витамины группы B, железо и магний, а также щадяще воздействует на ЖКТ, особенно после операций или при гастритах.
Ма́нная крупа́ - крупа из зёрен пшеницы так называемого "сортового помола" со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.
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