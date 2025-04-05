Мягкая, но не безвредная: почему манная каша может быть опасна

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Манная каша у многих ассоциируется с детством и уютными завтраками. Но, как выясняется, не всем она идёт на пользу. Гастроэнтеролог Анастасия Тимошенко предупредила: в некоторых случаях манка может нанести вред здоровью, несмотря на всю свою мягкость и питательность.

Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Манная каша может навредить: кому стоит держаться от неё подальше

Есть три состояния, при которых манная крупа может быть опасной:

Чувствительность к глютену, включая целиакию. Сахарный диабет. Ожирение и метаболические нарушения.

"Манная крупа содержит глютен, а значит, противопоказана при целиакии и других формах глютеновой чувствительности. Даже незначительное количество может вызвать серьёзные сбои в работе ЖКТ", — пояснила гастроэнтеролог Анастасия Тимошенко.

Почему манка под запретом при диабете

Главная причина — высокое содержание быстрых углеводов, которые провоцируют резкие скачки инсулина. Это опасно при диабете и избыточной массе тела, так как усиливает нарушения обмена веществ и способствует набору веса.

А может ли она быть полезной

Да — при отсутствии противопоказаний. Манка легко усваивается, содержит витамины группы B, железо и магний, а также щадяще воздействует на ЖКТ, особенно после операций или при гастритах.

Уточнения

Ма́нная крупа́ - крупа из зёрен пшеницы так называемого "сортового помола" со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

