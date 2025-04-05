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Николай Цискаридзе признался в необычном страхе на телевидении

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артист балета и телеведущий Николай Цискаридзе в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале раскрыл неожиданную тревогу, связанную с работой на ТВ.

Николай Цискаридзе
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Николай Цискаридзе

Несмотря на статус лауреата премии "ТЭФИ-2023" в номинации "Лучший ведущий развлекательного ток-шоу", Цискаридзе признался, что до сих пор волнуется во время съёмок.

"Самое страшное для меня — не справиться с подводкой с первого дубля. Если приходится перезаписывать, начинаешь сомневаться в себе: "Неужели я совсем не способен?"" — поделился ведущий шоу "Сегодня вечером".

По его словам, многолетний сценический опыт в балете не избавил от переживаний перед камерой, где важен навык импровизации и точность в деталях.

Цискаридзе, сменивший балетный стан на телевизионную студию, отметил, что адаптировался к новому формату, но внутреннее напряжение остаётся. "Актёр первого дубля" — так он шутливо назвал себя, подчеркнув, что стремится к идеалу даже в условиях жёсткого телевизионного графика.

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Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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