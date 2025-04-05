Этот сказочный город рядом с Ниццей украдёт ваше сердце: найдите душу Италии в Бордигере

5:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Есть направления, о которых не обязательно говорить, но которые, могут очаровать любого, кто там остановится. Бордигера — одно из них. Расположенный менее чем в часе езды от Ниццы, этот маленький уголок итальянского рая приготовил для вас множество сюрпризов.

Фото: commons.wikimedia.org by avu-edm, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бордигера

Расположенная на границе между морем и горами, этот живописный город предложит вам идеальное сочетание истории, культуры, гастрономии и отдыха. Вдали от толп туристов Французской Ривьеры Бордигера приглашает вас открыть для себя свои очаровательные улочки, золотые пляжи и уникальную средиземноморскую атмосферу. И кто знает, оказавшись там, вы, возможно, не захотите уезжать…

Бордигера Альта: погружение в прошлое

Душа Бордигеры находится в её историческом сердце, также известном как Бордигера Альта. Этот старый город, расположенный на холме, представляет собой настоящее путешествие в прошлое. Его узкие улочки, красочные дома и живописные площади приглашают вас на прогулку. Кажется, что у каждого камня есть своя история, а древняя архитектура, вдохновлённая средневековьем, придаёт каждому уголку сумасшедшее очарование. Не пропустите Cattedrale di San Ampelio, церковь, которая возвышается над этим историческим районом. Впечатляющая романская архитектура и успокаивающая атмосфера делают эту церковь одним из самых символичных мест в городе.

Если вы любите старые места, где время как будто остановилось, Бордигера Альта — то, что вам нужно. Здесь вы найдёте аутентичные кафе, небольшие мастерские местных ремесленников и магазины, где продаются уникальные сувениры. Прогулка по этим мощёным улочкам позволит вам открыть для себя невероятные виды на море и окружающие горы. Это настоящее наслаждение для глаз и души вдали от больших городов.

Набережная Аргентины: между морем и историей

Расположенная неподалёку набережная Аргентины является ещё одной достопримечательностью Бордигеры. Это место славится своей историей, так как именно здесь в 1947 году остановилась Эвита Перон. В честь этого события даже была названа прогулка по морю. Представьте себе прогулку по этому маршруту с морским бризом, покачивающимися пальмами и потрясающим видом на Средиземное море. Это идеальное место для небольшого перерыва на кофе под шум волн на заднем плане. Если вы любитель истории, вы будете рады узнать, что набережная является настоящим свидетелем эпохи, предлагая при этом несравненную обстановку для отдыха.

Эта прогулка также позволит вам получить доступ к некоторым из самых красивых пляжей Бордигеры. Мелкий песок, кристально чистая вода и дикие береговые линии делают их идеальным местом для отдыха под солнцем Ривьеры.

Отдых и безделье на пляжах Бордигеры

Одной из главных достопримечательностей Бордигеры, несомненно, являются её пляжи. Здесь, вдали от многолюдных пляжей Французской Ривьеры, вы найдёте настоящую гавань спокойствия. Пляжи Бордигеры являются идеальным местом для отдыха, но они также предлагают развлечения для тех, кто хочет двигаться.

Пляж Раттаконигли, например, является одним из самых известных. Он достаточно большой, чтобы каждый мог найти своё пространство. Вода здесь прозрачная, и вы можете насладиться освежающим купанием в море после прогулки на солнце. Дальше, пройдя на север, вы найдёте пляж Арцилья — более сдержанный, с небольшими бухтами, дающий возможность уединиться от мира. Пышная растительность и природное окружение делают его идеальным местом для тех, кто ищет спокойствия и красоты.

А если вы любите водные виды спорта, Бордигера — отличная отправная точка для различных занятий: каякинга, сапсёрфинга или дайвинга. Кристально чистая вода и богатство морской фауны — настоящий призыв к подводным приключениям. Для тех, кто предпочитает отдыхать, стоя ногами на песке, вдоль пляжей есть множество баров и ресторанов, где вы сможете насладиться коктейлем и полюбоваться закатом над морем.

Бордигера: кулинарное путешествие, которое нельзя пропустить

Наконец, невозможно говорить о Бордигере, не упомянув о её средиземноморской гастрономии. У моря, конечно, в центре внимания местная рыба и морепродукты. Рестораны в деревне предлагают аутентичную кухню, в которой смешиваются оливковое масло, свежие травы и местные продукты. Среди фирменных блюд, которые обязательно стоит попробовать, — Cima alla Genovese, разновидность традиционного фаршированного жаркого, а также Pansoti, равиоли с начинкой из рикотты и шпината, подаваемые в ореховом соусе. Это настоящий взрыв вкусов.

Уточнения

Бордиге́ра (итал. Bordighera [bordigeːra], лиг. A Bordighea) — город в Италии, в провинции Империя (Лигурия) на морском побережье, у франко-итальянской границы, восточнее Вентимильи.

