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Рассказываем, как ромашка может спасти ваш сад от вредителей и стать лекарем в доме

2:02
Садоводство

Выбирая растения для дачи, стоит помнить, что они могут решить не только декоративные задачи, но и помочь справиться с вредителями и проблемами здоровья. Одним из таких "многофункциональных" растений является ромашка.

Ромашки
Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Ромашки

Почему ромашка — лучший защитник для ваших растений?

Не все знают, но ромашка — отличное природное средство для борьбы с вредителями. Ее запах не любят многие насекомые, которые часто портят урожай. Например, она отпугивает тлю, муравьев, паутинных клещей и других вредителей, которых так часто встречаем на даче.

Секрет в том, что ромашка обладает определенным химическим составом, который вызывает у насекомых дискомфорт, а они, в свою очередь, обходят это растение стороной. И если высадить ромашку рядом с теми культурами, которые обычно подвергаются атаке вредителей, можно заметно снизить количество вредных насекомых в вашем саду.

Ромашка "дружит" практически со всеми растениями, так что опасаться такого соседства не следует.

Ромашка как природный лекарь

Но польза ромашки на этом не заканчивается. После того, как растение выполнит свою защитную функцию, его можно заготовить и использовать для собственного здоровья. Сушеная ромашка — отличное средство против простуды, бессонницы и депрессии.

Ромашка помогает при расстройствах пищеварения, а также может быть использована для снятия стресса и улучшения общего самочувствия. Чашка чая с ромашкой перед сном поможет расслабиться и улучшить качество сна.

Растение в целом оказывает мощный оздоравливающий эффект.

Как использовать ромашку?

Можно высаживать ромашку рядом с другими растениями, чтобы создать гармоничную композицию, которая будет не только красивой, но и полезной. Также заготовьте ромашку на зиму — сушите цветки и храните их в герметичных контейнерах.

Уточнения

Рома́шка (лат. Matricária) — род однолетних цветковых растений семейства астровые, или сложноцветные (Asteraceae), по современной классификации объединяет около 70 видов невысоких пахучих трав, цветущих с первого года жизни.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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