Семейные рецепты из СССР: бабушкин борщ и секретные добавки

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

В каждой советской семье был свой, единственно правильный борщ — по рецепту бабушки, тёти или мамы.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Борщ

Казалось бы, ингредиенты везде похожие, но вкус у всех разный. Всё дело в тех самых "секретных добавках”, которые передавались в семьях чуть ли не шепотом. Давайте вспомним, как варили борщ в СССР и что в нём было такого особенного.

Классика жанра: из чего варили борщ

Базовый набор советского борща:

свёкла

картошка

морковь

капуста

лук

томатная паста

мясо

лавровый лист и чёрный перец горошком.

Но на этом всё не заканчивалось — в каждой семье был свой "авторский штрих”.

Секретные добавки "от бабушки”

Вот те самые неожиданные, но вкусные хитрости, которые превращали обычный борщ в легендарный:

Сало с чесноком

Обжаренное сало с толчёным чесноком добавляли в борщ уже в тарелке. И аромат, и вкус сразу становились глубже.

Квашеные помидоры или рассол

Немного кислого рассола вместо уксуса — для настоящей глубины вкуса и лёгкой кислинки.

Лимон или лимонная кислота

Некоторые бабушки клали немного лимонной кислоты — особенно если не было нормальных томатов или квашеной капусты.

Запечённая или тушёная свёкла

Вместо варёной — тёртая запечённая свёкла: вкус ярче, цвет насыщеннее.

Щепотка сахара

Чтобы уравновесить кислоту от томата — настоящие хозяйки добавляли немного сахара. Баланс вкуса — вот что главное.

Подача — это тоже ритуал

Со сметаной — обязательно, по щедрой ложке

Чёрный хлеб или чесночные гренки

Иногда борщ настаивали ночь, и он становился только вкуснее

А ещё к борщу подавали пампушки с чесноком или пирожки с капустой.

Борщ в СССР — это не просто суп, а часть семейной души. У каждой хозяйки был свой рецепт, своя кастрюля и свой подход. Но главное — он всегда был вкусный, сытный и по-домашнему родной.