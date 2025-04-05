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Семейные рецепты из СССР: бабушкин борщ и секретные добавки

2:10
Еда

В каждой советской семье был свой, единственно правильный борщ — по рецепту бабушки, тёти или мамы.

Борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Борщ

Казалось бы, ингредиенты везде похожие, но вкус у всех разный. Всё дело в тех самых "секретных добавках”, которые передавались в семьях чуть ли не шепотом. Давайте вспомним, как варили борщ в СССР и что в нём было такого особенного.

Классика жанра: из чего варили борщ

Базовый набор советского борща:

  • свёкла
  • картошка
  • морковь
  • капуста
  • лук
  • томатная паста
  • мясо
  • лавровый лист и чёрный перец горошком.

Но на этом всё не заканчивалось — в каждой семье был свой "авторский штрих”.

Секретные добавки "от бабушки”

Вот те самые неожиданные, но вкусные хитрости, которые превращали обычный борщ в легендарный:

Сало с чесноком

Обжаренное сало с толчёным чесноком добавляли в борщ уже в тарелке. И аромат, и вкус сразу становились глубже.

Квашеные помидоры или рассол

Немного кислого рассола вместо уксуса — для настоящей глубины вкуса и лёгкой кислинки.

Лимон или лимонная кислота

Некоторые бабушки клали немного лимонной кислоты — особенно если не было нормальных томатов или квашеной капусты.

Запечённая или тушёная свёкла

Вместо варёной — тёртая запечённая свёкла: вкус ярче, цвет насыщеннее.

Щепотка сахара

Чтобы уравновесить кислоту от томата — настоящие хозяйки добавляли немного сахара. Баланс вкуса — вот что главное.

Подача — это тоже ритуал

  • Со сметаной — обязательно, по щедрой ложке
  • Чёрный хлеб или чесночные гренки
  • Иногда борщ настаивали ночь, и он становился только вкуснее
  • А ещё к борщу подавали пампушки с чесноком или пирожки с капустой.

Борщ в СССР — это не просто суп, а часть семейной души. У каждой хозяйки был свой рецепт, своя кастрюля и свой подход. Но главное — он всегда был вкусный, сытный и по-домашнему родной.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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