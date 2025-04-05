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Как спать крепче, если за окном шумит город

Недвижимость

Считаете, что только полная тишина помогает заснуть? Возможно, вы удивитесь. Для многих именно фоновый шум становится ключом к глубокому и спокойному сну.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Как шум влияет на качество сна

Наш мозг даже во сне не "выключается" — он продолжает реагировать на звуки. Уже при 40 дБ (это как тихий разговор или шум компьютера) может начаться поверхностный сон. И всё же не всех это тревожит — для кого-то такие звуки, наоборот, создают чувство безопасности.

Вот как воспринимаются разные уровни шума:

  • 30 дБ — идеальная тишина, слышен только шепот.
  • 50 дБ — шум холодильника или улицы может вызвать микропробуждения.
  • 60 дБ — обычный разговор снижает глубину сна.
  • 70 дБ — пылесос или громкая музыка мешают расслаблению.

Почему некоторым нужна не тишина, а фон

  • С детства под шум: если вы засыпали под ТВ, улицу или разговоры, мозг "ожидает" фоновый звук.
  • Шум как щит: белый шум помогает замаскировать внезапные звуки.
  • Уют и безопасность: мягкий гул действует как аудиообъятие.
  • Психологическая помощь: звук уводит от тревожных мыслей, переключая мозг в режим сна.

Как создать правильную звуковую атмосферу

Если мешают внешние звуки:

  • Звукоизоляция — шторы, ковры, мягкая мебель.
  • Тихая спальня — дальше от кухни и улицы.
  • Двойные стеклопакеты и беруши.

Если тишина напрягает:

  • Генераторы белого шума.
  • Звуки природы: дождь, море, лес.
  • Легкий гул вентилятора или увлажнителя.
  • Спокойная музыка.

Крепкий сон — это не всегда про абсолютную тишину. Главное — найти именно тот фон, при котором отдых становится настоящим восстановлением.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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