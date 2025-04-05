Как спать крепче, если за окном шумит город

Считаете, что только полная тишина помогает заснуть? Возможно, вы удивитесь. Для многих именно фоновый шум становится ключом к глубокому и спокойному сну.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Как шум влияет на качество сна

Наш мозг даже во сне не "выключается" — он продолжает реагировать на звуки. Уже при 40 дБ (это как тихий разговор или шум компьютера) может начаться поверхностный сон. И всё же не всех это тревожит — для кого-то такие звуки, наоборот, создают чувство безопасности.

Вот как воспринимаются разные уровни шума:

30 дБ — идеальная тишина, слышен только шепот.

50 дБ — шум холодильника или улицы может вызвать микропробуждения.

60 дБ — обычный разговор снижает глубину сна.

70 дБ — пылесос или громкая музыка мешают расслаблению.

Почему некоторым нужна не тишина, а фон

С детства под шум: если вы засыпали под ТВ, улицу или разговоры, мозг "ожидает" фоновый звук.

Шум как щит: белый шум помогает замаскировать внезапные звуки.

Уют и безопасность: мягкий гул действует как аудиообъятие.

Психологическая помощь: звук уводит от тревожных мыслей, переключая мозг в режим сна.

Как создать правильную звуковую атмосферу

Если мешают внешние звуки:

Звукоизоляция — шторы, ковры, мягкая мебель.

Тихая спальня — дальше от кухни и улицы.

Двойные стеклопакеты и беруши.

Если тишина напрягает:

Генераторы белого шума.

Звуки природы: дождь, море, лес.

Легкий гул вентилятора или увлажнителя.

Спокойная музыка.

Крепкий сон — это не всегда про абсолютную тишину. Главное — найти именно тот фон, при котором отдых становится настоящим восстановлением.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.