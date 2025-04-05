Как спать крепче, если за окном шумит город

Считаете, что только полная тишина помогает заснуть? Возможно, вы удивитесь. Для многих именно фоновый шум становится ключом к глубокому и спокойному сну.
Наш мозг даже во сне не "выключается" — он продолжает реагировать на звуки. Уже при 40 дБ (это как тихий разговор или шум компьютера) может начаться поверхностный сон. И всё же не всех это тревожит — для кого-то такие звуки, наоборот, создают чувство безопасности.
Вот как воспринимаются разные уровни шума:
Если мешают внешние звуки:
Если тишина напрягает:
Крепкий сон — это не всегда про абсолютную тишину. Главное — найти именно тот фон, при котором отдых становится настоящим восстановлением.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.