Феромоны под воздействием алкоголя: почему самцы этих насекомых становятся неотразимы

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные сделали новое открытие. Самцы плодовых мушек становятся привлекательнее для самок из-за алкоголя.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Bresson, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Языкан обыкновенный

Drosophila melanogaster — неисправимые алкоголики. Они чаще летают в местах гниения овощей и фруктов, которые, забродив, вырабатывают спирт.

Исследование показало, что подвыпившие самцы выделяют феромоны, которые привлекают самок. Больше всего котируется спирт от брожения цитрусовых фруктов. Шанс на спаривание после него достигает 63 процента. При этом в крошечном мозгу этих мошек существует рецептор, который бьет тревогу и блокирует желание "выпить", когда алкоголя в их теле достаточно, пишет KP. RU.

Уточнения

Феромо́ны (др.-греч. φέρω — «несу» + ὁρμάω — «возбуждаю, побуждаю») — собирательное название веществ — продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми видами животных, обеспечивающих коммуникацию между особями одного вида.

