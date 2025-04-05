Феромоны под воздействием алкоголя: почему самцы этих насекомых становятся неотразимы

Учёные сделали новое открытие. Самцы плодовых мушек становятся привлекательнее для самок из-за алкоголя.
Drosophila melanogaster — неисправимые алкоголики. Они чаще летают в местах гниения овощей и фруктов, которые, забродив, вырабатывают спирт.
Исследование показало, что подвыпившие самцы выделяют феромоны, которые привлекают самок. Больше всего котируется спирт от брожения цитрусовых фруктов. Шанс на спаривание после него достигает 63 процента. При этом в крошечном мозгу этих мошек существует рецептор, который бьет тревогу и блокирует желание "выпить", когда алкоголя в их теле достаточно, пишет KP. RU.
Феромо́ны (др.-греч. φέρω — «несу» + ὁρμάω — «возбуждаю, побуждаю») — собирательное название веществ — продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми видами животных, обеспечивающих коммуникацию между особями одного вида.
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