Четыре ошибки, из-за которых даже самая преданная собака теряет доверие

Собаки — терпеливые и преданные. Но это не значит, что они готовы мириться с любыми действиями со стороны хозяина. Некоторые привычки человека могут вызывать у пса настоящий стресс — просто он не умеет об этом рассказать.
Прогулка — это не просто выгуливание. Это собачий способ "читать новости", узнавать, кто проходил по тропинке, где была белка и какой сосед сегодня ел курицу.
Если вы постоянно дёргаете поводок и не даёте обнюхивать окрестности — для собаки это как отключить интернет.
У собак чувствительный нос. Настолько, что один пшик парфюма для них может быть как взрыв. Особенно, если вы только что нанесли аромат — и сразу обняли пса.
Ваш любимец может морщиться, отходить в сторону или просто замирать — это не капризы, а настоящая сенсорная перегрузка.
Собака — не мебель. Ей нужно не только корм и выгул, но и внимание: погладить, поговорить, поиграть, похвалить.
Когда питомец долго остаётся без контакта, он начинает страдать — и часто привлекает внимание, грызя вещи, скулит или требует "почесать пузико" в самый неожиданный момент.
Повышенный голос для собаки — сигнал бедствия. Она не отличает раздражённое "Ну что ты опять!" от серьёзной угрозы.
Крик пугает, дезориентирует и может навсегда подорвать доверие. Даже если вы сердитесь, лучше говорить спокойно, но уверенно.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.