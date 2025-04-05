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Четыре ошибки, из-за которых даже самая преданная собака теряет доверие

1:41
Зоосфера

Собаки — терпеливые и преданные. Но это не значит, что они готовы мириться с любыми действиями со стороны хозяина. Некоторые привычки человека могут вызывать у пса настоящий стресс — просто он не умеет об этом рассказать.

Боксёр
Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксёр

1. Запрет на нюхать

Прогулка — это не просто выгуливание. Это собачий способ "читать новости", узнавать, кто проходил по тропинке, где была белка и какой сосед сегодня ел курицу.

Если вы постоянно дёргаете поводок и не даёте обнюхивать окрестности — для собаки это как отключить интернет.

2. Слишком много духов

У собак чувствительный нос. Настолько, что один пшик парфюма для них может быть как взрыв. Особенно, если вы только что нанесли аромат — и сразу обняли пса.
Ваш любимец может морщиться, отходить в сторону или просто замирать — это не капризы, а настоящая сенсорная перегрузка.

3. Игнор и холодность

Собака — не мебель. Ей нужно не только корм и выгул, но и внимание: погладить, поговорить, поиграть, похвалить.

Когда питомец долго остаётся без контакта, он начинает страдать — и часто привлекает внимание, грызя вещи, скулит или требует "почесать пузико" в самый неожиданный момент.

4. Крик

Повышенный голос для собаки — сигнал бедствия. Она не отличает раздражённое "Ну что ты опять!" от серьёзной угрозы.

Крик пугает, дезориентирует и может навсегда подорвать доверие. Даже если вы сердитесь, лучше говорить спокойно, но уверенно.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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