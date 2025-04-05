Потаённая страсть хвостатых: рассказываем, что ищут кошки в ваших старых тапках

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, нет ничего менее привлекательного, чем уставшие носки или поношенные ботинки. Но только не для кошек. Эти загадочные создания с завидным постоянством интересуются тем, что пахнет не самым свежим образом — и делают это с особым восторгом.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котик

Зачем им это нужно? Всё логично, если взглянуть на ситуацию глазами кошки.

1. Запах — как дневник хозяина

У кошек остро развито обоняние, и запах пота для них — вовсе не что-то неприятное. Наоборот, в нём содержатся феромоны и личные "подписи" человека, по которым питомец считывает:

где вы были,

с кем общались,

в каком были настроении.

Обнюхивая кроссовки или терясь о них, кошка не только изучает "новости", но и оставляет на вещах свой запах — как метку "это мой человек".

2. Эмоциональный якорь

Когда вы уходите из дома, кошка может скучать. И ищет предметы, которые сохраняют ваше присутствие. Обувь и носки отлично с этим справляются: пахнут знакомо, греют душу (а иногда и буквально). Кошка может спать рядом с кедами, лизать носки или просто лежать на ваших тапочках — ей так спокойнее.

3. Игра и охота

Иногда обувь — просто движущаяся цель. Шнурки, шелест ткани, запах улицы — всё это запускает охотничий инстинкт. Кошка может устраивать засады на носки, драться с тапками, таскать обувь по дому или гонять её по полу как игрушку.

Это поведение не говорит о странностях характера. Это всего лишь способ выразить чувства, интерес и любовь — по-кошачьи. А если вы хотите отвлечь любимицу от обуви, дайте ей мягкие игрушки, шуршащие предметы или оставьте "разрешённую" футболку с вашим запахом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

