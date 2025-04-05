Добавили золу и всё испортили? Вот как делать правильно

Зола — одно из самых ценных и доступных удобрений на дачном участке. В ней полно калия, фосфора и микроэлементов, которые делают растения крепкими, плодородными и устойчивыми к болезням. Но даже у такого полезного средства есть тонкости применения.
Хотя золу можно вносить и осенью, и весной, большинство садоводов всё же предпочитает весеннюю подкормку. Почему?
Весной зола успевает "подружиться" с почвой до начала активной фазы роста.
Она не обожжёт корни — резкое защелачивание почвы, которое может произойти при позднем внесении, уже не страшно.
Почва становится нейтральной к моменту посадки, а растения — благодарными.
Ранняя весна и перекопка — идеальный момент. Просто рассыпьте золу по участку и перекопайте.
Никогда не смешивайте золу с азотными, фосфорными и органическими удобрениями. Это не усилит эффект, а наоборот, сведёт его на нет.
Хотите удобрять в жидком виде? Растворите золу и нейтрализуйте уксусной кислотой — так она мягче подействует на корни.
Золу особенно любят:
капуста,
томаты,
морковь,
лук и чеснок,
клубника и смородина.
Не злоупотребляйте: достаточно одной-двух подкормок за сезон, чтобы получить видимый эффект.
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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