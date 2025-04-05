Добавили золу и всё испортили? Вот как делать правильно

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зола — одно из самых ценных и доступных удобрений на дачном участке. В ней полно калия, фосфора и микроэлементов, которые делают растения крепкими, плодородными и устойчивыми к болезням. Но даже у такого полезного средства есть тонкости применения.

Фото: commons.wikimedia.org by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

Весна — лучшее время для внесения золы

Хотя золу можно вносить и осенью, и весной, большинство садоводов всё же предпочитает весеннюю подкормку. Почему?

Весной зола успевает "подружиться" с почвой до начала активной фазы роста.

Она не обожжёт корни — резкое защелачивание почвы, которое может произойти при позднем внесении, уже не страшно.

Почва становится нейтральной к моменту посадки, а растения — благодарными.

Как вносить золу с пользой

Ранняя весна и перекопка — идеальный момент. Просто рассыпьте золу по участку и перекопайте. Никогда не смешивайте золу с азотными, фосфорными и органическими удобрениями. Это не усилит эффект, а наоборот, сведёт его на нет. Хотите удобрять в жидком виде? Растворите золу и нейтрализуйте уксусной кислотой — так она мягче подействует на корни.

Для каких культур особенно полезна

Золу особенно любят:

капуста,

томаты,

морковь,

лук и чеснок,

клубника и смородина.

Не злоупотребляйте: достаточно одной-двух подкормок за сезон, чтобы получить видимый эффект.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.



