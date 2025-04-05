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Сверхприбыль на пошлинах: Трамп может пополнить казну США на 600 миллиардов в год

1:13
Экономика

Новые торговые пошлины, инициированные президентом США Дональдом Трампом, могут серьёзно пополнить бюджет страны.

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Такеру Карлсону заявил, что ожидаемый доход от мер протекционизма может составить от 300 до 600 миллиардов долларов в год.

"Может ли это быть где-то от 300 до 600 миллиардов? Конечно", — подчеркнул Бессент.

По его словам, это только начальный эффект. В долгосрочной перспективе цель пошлин — не просто собрать деньги, а вернуть производство обратно в США, что даст экономике дополнительный импульс и создаст рабочие места.

С начала апреля США ввели импортные пошлины на товары из 185 стран. Базовая ставка — 10%, но в ряде случаев она достигает 30-55%, в зависимости от страны и категории продукции.

Новая экономическая стратегия уже вызвала оживлённые дискуссии как внутри страны, так и за её пределами. Одни называют её шагом к защите национальных интересов, другие — риском для глобальной торговли.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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