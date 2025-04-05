Песни Аллы Пугачёвой, посвящённые ВОВ, связали с антироссийской пропагандой

Певица Вика Цыганова резко высказалась в своём Telegram-канале о двух новых композициях Аллы Пугачёвой, выпущенных после её отъезда из России.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Цыганова назвала треки "Поцелуй войны" и "Мама", посвящённые героям Великой Отечественной войны, "пропагандой против России" и призвала коллегу "не соваться со своими песенками" в страну.

"Нет желания слушать антироссийскую риторику. Здесь не целуют ручки предателям и предпочитают о них забыть. На передовой подобная мимикрия всем надоела. Пусть поёт на Кипре или в Израиле, куда уехала, но в Россию — ни ногой", — заявила Цыганова.

Она добавила, что в отечественном шоу-бизнесе "хватает тех, кто поливает Родину грязью", намекнув на Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и других артистов, которых регулярно обвиняет в отсутствии патриотизма.

Цыганову поддержала актриса Яна Поплавская, подчеркнувшая, что истинные патриоты "не променяли свои принципы на стразы, голубые паспорта или протекцию".

Ранее пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая матерью в 46 лет, заговорила о послеродовой депрессии.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.



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