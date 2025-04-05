Сыр с привкусом пошлины: знаменитый продукт подорожает из-за увеличения налогов

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Один из самых знаменитых и узнаваемых итальянских продуктов — сыр Parmigiano Reggiano - оказался в центре ценового скандала. Его стоимость может вырасти до рекордных значений на американском рынке, и причина тому — не гастрономический бум, а бюрократическая и торговая напряжённость между США и Евросоюзом.

Фото: freepik is licensed under public domain сыр

Сегодня килограмм настоящего "пармезана", выдержанного 24 месяца, на выходе с сыроварни стоит порядка 15 евро. Но когда он доезжает до прилавков в Нью-Йорке, цена стремительно подскакивает — вплоть до 44 евро за килограмм. Всё из-за транспортных расходов, обязательных 15-процентных пошлин, затрат на повторную упаковку и логистику.

Однако на этом всё не заканчивается: обсуждается повышение пошлин до 25%, что может взвинтить цену до 55 евро за килограмм. Таким образом, налоговая нагрузка на продукт может составить почти 40%. Это не просто цифры — это удар по аутентичному итальянскому производству.

Ситуация вызывает серьёзное беспокойство у производителей.

"Мы надеемся, что американские потребители останутся верны подлинному Parmigiano Reggiano. Мы уверены в его качестве, а кризисы должны решаться путём диалога, а не торговых барьеров", — комментирует Президент консорциума Parmigiano Reggiano Никола Бертинелли.

Производители боятся, что на фоне роста цен возрастёт популярность фальсификатов — продукции под маркой "итальянского" сыра, не имеющей отношения к Италии. Так называемый эффект Italian Sounding может усилиться, что ударит по репутации и экономике аутентичного продукта.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

