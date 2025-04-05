Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречка, тушёнка и рыбные консервы — что всегда было в кухонном шкафу времён СССР
Экс-супруга Паши Техника столкнулась с тяжёлым выбором после смерти рэпера
Расстались с облегчением: экс-возлюбленная Никиты Ефремова про разрыв с актёром
Морщины, пигментация, усталость — витамин C решит все, но только если знать как
Анастасия Волочкова поставила границы: дочери пришлось вмешаться в конфликт с супругой экс-мужа
Мировой тренд на пошлины: в России повышаются экспортные тарифы на пшеницу
Почему в СССР так любили венгерские Икарусы?
Невыносимая надежда: зачем Добровольская ждала выхода Ефремова из тюрьмы
Хозяйки хранят этот рецепт как сокровище — универсальное тесто без хлопот

Они здесь и незаметны: загадочные тела рядом с Землёй раскрыли свой секрет

2:01
Наука

Среди тысяч небесных тел, кружящих недалеко от Земли, может скрываться гораздо больше таинственных "тёмных комет", чем мы думали. Новое исследование показывает: до 60% объектов вблизи нашей планеты могут относиться именно к этому загадочному типу, и это может изменить наше представление о происхождении воды на Земле.

Комета Понса-Брукса
Фото: Wikimedia Commons by Nielander, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Комета Понса-Брукса

Сегодня известно более 35 тысяч тел, пересекающих орбиту Земли. В основном это астероиды — каменистые и сухие. Кометы — другое дело: они состоят из замороженных газов, воды и пыли, напоминая "грязные снежки". При приближении к Солнцу они испаряются, образуя хвост и кому. Но не все так очевидно.

Тёмные, но не безобидные

Некоторые кометы — тёмные. У них нет ни хвоста, ни видимой комы. Но одна особенность выдает их: негравитационное ускорение. Когда лёд внутри тает, комета выбрасывает вещество, и это придаёт ей ускорение, нехарактерное для обычных астероидов. Именно по этой особенности астрономы из Мичиганского университета и определили семь тёмных комет.

Откуда они появились

Моделирование показало, что большинство этих объектов родом из главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Некоторые из них — цельные породы, другие — их осколки, отколовшиеся при движении к Солнцу.

"От 0,5 до 60% всех околоземных объектов могут быть тёмными кометами. Возможно, во внутреннем поясе астероидов больше льда, чем мы предполагали", — говорит Астер Тейлор, автор исследования.

По словам учёных, это может означать, что именно тёмные кометы принесли воду на Землю в древние времена. Ранее считалось, что это сделали ледяные тела из далёких окраин Солнечной системы. Теперь у нас появился ещё один кандидат на роль водоносца.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs - "волосатый", "косматый") — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе
Наука и техника
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе Аудио 
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Домашние животные
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Сводка с фронта: в ресторане Кривого Рога уничтожены западные инструкторы, Зеленский в истерике Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Последние материалы
Песни Аллы Пугачёвой, посвящённые ВОВ, связали с антироссийской пропагандой
Красота без кредита: 10 бьюти-хаков, которые спасут твой бюджет
Покупаешь авто — плати только за машину: допы вне закона
Гиря против лени: включаем всё тело за один круг упражнений
Семейные рецепты из СССР: бабушкин борщ и секретные добавки
Добавили золу и всё испортили? Вот как делать правильно
Потаённая страсть хвостатых: рассказываем, что ищут кошки в ваших старых тапках
Сверхприбыль на пошлинах: Трамп может пополнить казну США на 600 миллиардов в год
Мягкая, но не безвредная: почему манная каша может быть опасна
Сыр с привкусом пошлины: знаменитый продукт подорожает из-за увеличения налогов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.