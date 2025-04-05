Они здесь и незаметны: загадочные тела рядом с Землёй раскрыли свой секрет

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Среди тысяч небесных тел, кружящих недалеко от Земли, может скрываться гораздо больше таинственных "тёмных комет", чем мы думали. Новое исследование показывает: до 60% объектов вблизи нашей планеты могут относиться именно к этому загадочному типу, и это может изменить наше представление о происхождении воды на Земле.

Фото: Wikimedia Commons by Nielander, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Комета Понса-Брукса

Сегодня известно более 35 тысяч тел, пересекающих орбиту Земли. В основном это астероиды — каменистые и сухие. Кометы — другое дело: они состоят из замороженных газов, воды и пыли, напоминая "грязные снежки". При приближении к Солнцу они испаряются, образуя хвост и кому. Но не все так очевидно.

Тёмные, но не безобидные

Некоторые кометы — тёмные. У них нет ни хвоста, ни видимой комы. Но одна особенность выдает их: негравитационное ускорение. Когда лёд внутри тает, комета выбрасывает вещество, и это придаёт ей ускорение, нехарактерное для обычных астероидов. Именно по этой особенности астрономы из Мичиганского университета и определили семь тёмных комет.

Откуда они появились

Моделирование показало, что большинство этих объектов родом из главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Некоторые из них — цельные породы, другие — их осколки, отколовшиеся при движении к Солнцу.

"От 0,5 до 60% всех околоземных объектов могут быть тёмными кометами. Возможно, во внутреннем поясе астероидов больше льда, чем мы предполагали", — говорит Астер Тейлор, автор исследования.

По словам учёных, это может означать, что именно тёмные кометы принесли воду на Землю в древние времена. Ранее считалось, что это сделали ледяные тела из далёких окраин Солнечной системы. Теперь у нас появился ещё один кандидат на роль водоносца.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs - "волосатый", "косматый") — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.

