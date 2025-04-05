Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эминем стал дедушкой: репер получил неожиданный подарок от дочери
Если бы лето имело вкус—оно было бы этим мороженным: сделайте сами ванильно-персиковое чудо
Лидер Отпетых мошенников высказался о моде современных артисток: я за то, чтобы девушки раздевались
Двигатери ГАЗ: простые, но неубиваемые
Гречка, тушёнка и рыбные консервы — что всегда было в кухонном шкафу времён СССР
Экс-супруга Паши Техника столкнулась с тяжёлым выбором после смерти рэпера
Расстались с облегчением: экс-возлюбленная Никиты Ефремова про разрыв с актёром
Морщины, пигментация, усталость — витамин C решит все, но только если знать как
Анастасия Волочкова поставила границы: дочери пришлось вмешаться в конфликт с супругой экс-мужа

Эти удобрения делают лук крепким, а перья — мощными

1:19
Садоводство

Чтобы лук порадовал урожаем, ему нужно больше, чем просто вода и солнце. Это культура, требовательная к питанию, и правильно подобранные удобрения — залог крепких перьев и сочных головок. Главное — знать, что и когда давать.

Лук репчатый
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Лук репчатый

Какие удобрения любит лук

  • Азот — отвечает за активный рост зелёной массы. Особенно важен на начальном этапе.

  • Калий — помогает растению справляться с погодными стрессами и перепадами температур.

  • Фосфор — укрепляет иммунитет и защищает от болезней.

Что выбрать

Лучше всего использовать минеральные удобрения, такие как:

  • аммиачная селитра,

  • калийная соль,

  • нитрофоска.

Они быстро усваиваются и действуют без задержек — особенно важно в короткий сезон.

А как же зола

Лук обожает древесную золу. Её можно использовать двумя способами:

Рассыпать по грядке: по 500 г на 1 м², равномерно распределяя по поверхности.

Сделать настой:

  • 300 г золы заливают 10 л кипятка,
  • настаивают 3 дня,
  • процеживают и поливают.

Такой настой работает мягче, но эффективно, особенно если вы сторонник более природного ухода за растениями.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Авто
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня Аудио 
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Как яблочный уксус стал главным трендом в уходе за кожей и волосами
Красота и стиль
Как яблочный уксус стал главным трендом в уходе за кожей и волосами Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Сводка с фронта: в ресторане Кривого Рога уничтожены западные инструкторы, Зеленский в истерике Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Последние материалы
Песни Аллы Пугачёвой, посвящённые ВОВ, связали с антироссийской пропагандой
Красота без кредита: 10 бьюти-хаков, которые спасут твой бюджет
Покупаешь авто — плати только за машину: допы вне закона
Гиря против лени: включаем всё тело за один круг упражнений
Семейные рецепты из СССР: бабушкин борщ и секретные добавки
Добавили золу и всё испортили? Вот как делать правильно
Потаённая страсть хвостатых: рассказываем, что ищут кошки в ваших старых тапках
Сверхприбыль на пошлинах: Трамп может пополнить казну США на 600 миллиардов в год
Мягкая, но не безвредная: почему манная каша может быть опасна
Сыр с привкусом пошлины: знаменитый продукт подорожает из-за увеличения налогов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.