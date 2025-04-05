Эти удобрения делают лук крепким, а перья — мощными

Чтобы лук порадовал урожаем, ему нужно больше, чем просто вода и солнце. Это культура, требовательная к питанию, и правильно подобранные удобрения — залог крепких перьев и сочных головок. Главное — знать, что и когда давать.
Азот — отвечает за активный рост зелёной массы. Особенно важен на начальном этапе.
Калий — помогает растению справляться с погодными стрессами и перепадами температур.
Фосфор — укрепляет иммунитет и защищает от болезней.
Лучше всего использовать минеральные удобрения, такие как:
аммиачная селитра,
калийная соль,
нитрофоска.
Они быстро усваиваются и действуют без задержек — особенно важно в короткий сезон.
Лук обожает древесную золу. Её можно использовать двумя способами:
Рассыпать по грядке: по 500 г на 1 м², равномерно распределяя по поверхности.
Сделать настой:
Такой настой работает мягче, но эффективно, особенно если вы сторонник более природного ухода за растениями.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.