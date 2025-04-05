Эти удобрения делают лук крепким, а перья — мощными

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы лук порадовал урожаем, ему нужно больше, чем просто вода и солнце. Это культура, требовательная к питанию, и правильно подобранные удобрения — залог крепких перьев и сочных головок. Главное — знать, что и когда давать.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Лук репчатый

Какие удобрения любит лук

Азот — отвечает за активный рост зелёной массы. Особенно важен на начальном этапе.

Калий — помогает растению справляться с погодными стрессами и перепадами температур.

Фосфор — укрепляет иммунитет и защищает от болезней.

Что выбрать

Лучше всего использовать минеральные удобрения, такие как:

аммиачная селитра,

калийная соль,

нитрофоска.

Они быстро усваиваются и действуют без задержек — особенно важно в короткий сезон.

А как же зола

Лук обожает древесную золу. Её можно использовать двумя способами:

Рассыпать по грядке: по 500 г на 1 м², равномерно распределяя по поверхности.

Сделать настой:

300 г золы заливают 10 л кипятка,

настаивают 3 дня,

процеживают и поливают.

Такой настой работает мягче, но эффективно, особенно если вы сторонник более природного ухода за растениями.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

