Гиря против лени: включаем всё тело за один круг упражнений

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нет времени на спортзал и длинные программы? Не страшно. Этот короткий, но эффективный комплекс с гирей прокачивает всё тело, ускоряет метаболизм и сжигает калории — за один раунд.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

Что понадобится

Всего одна гиря — та, с которой комфортно выполнять разные упражнения. Можно использовать одну или несколько гирь разного веса, если хочется гибкости. Коврик — по желанию.

План тренировки

Автор программы — фитнес-инструктор Кайла Ицинес, чьи короткие, но результативные комплексы завоевали Instagram-аудиторию в 15 миллионов человек.

В этом варианте — 7 упражнений. Выполняются в темпе, с минимальным отдыхом. Новичкам подойдёт 1 круг, если есть время и силы — делаются 2-3 круга.

Махи гирей - 10 раз

Гоблет-присед - 10 раз

Румынская тяга - 10 раз

Тяга в наклоне - 16 раз (по 8 на каждую сторону)

Жим над головой - 8 раз

Косые скручивания стоя - 20 раз (по 10 на каждую сторону)

Обратные выпады - 16 раз (по 8 на ногу)

Почему это работает

Комплекс сочетает силу и кардио, задействует ноги, пресс, плечи и спину. Повышается выносливость, растёт сила, сжигаются калории — и всё это без часов в спортзале.

Хочется больше — бри вес тяжелее, сокращай отдых, добавляй повторения. Только начинаешь? Используй гирю полегче и делай паузы между упражнениями.

Эта тренировка легко адаптируется под любой уровень, не требует оборудования и делает больше за 15 минут, чем час бесполезной беготни.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

