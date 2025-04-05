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Гиря против лени: включаем всё тело за один круг упражнений

1:48
Спорт

Нет времени на спортзал и длинные программы? Не страшно. Этот короткий, но эффективный комплекс с гирей прокачивает всё тело, ускоряет метаболизм и сжигает калории — за один раунд.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

Что понадобится

Всего одна гиря — та, с которой комфортно выполнять разные упражнения. Можно использовать одну или несколько гирь разного веса, если хочется гибкости. Коврик — по желанию.

План тренировки

Автор программы — фитнес-инструктор Кайла Ицинес, чьи короткие, но результативные комплексы завоевали Instagram-аудиторию в 15 миллионов человек.

В этом варианте — 7 упражнений. Выполняются в темпе, с минимальным отдыхом. Новичкам подойдёт 1 круг, если есть время и силы — делаются 2-3 круга.

  • Махи гирей - 10 раз

  • Гоблет-присед - 10 раз

  • Румынская тяга - 10 раз

  • Тяга в наклоне - 16 раз (по 8 на каждую сторону)

  • Жим над головой - 8 раз

  • Косые скручивания стоя - 20 раз (по 10 на каждую сторону)

  • Обратные выпады - 16 раз (по 8 на ногу)

Почему это работает

Комплекс сочетает силу и кардио, задействует ноги, пресс, плечи и спину. Повышается выносливость, растёт сила, сжигаются калории — и всё это без часов в спортзале.

Хочется больше — бри вес тяжелее, сокращай отдых, добавляй повторения. Только начинаешь? Используй гирю полегче и делай паузы между упражнениями.

Эта тренировка легко адаптируется под любой уровень, не требует оборудования и делает больше за 15 минут, чем час бесполезной беготни.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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