Гиря против лени: включаем всё тело за один круг упражнений

Нет времени на спортзал и длинные программы? Не страшно. Этот короткий, но эффективный комплекс с гирей прокачивает всё тело, ускоряет метаболизм и сжигает калории — за один раунд.
Всего одна гиря — та, с которой комфортно выполнять разные упражнения. Можно использовать одну или несколько гирь разного веса, если хочется гибкости. Коврик — по желанию.
Автор программы — фитнес-инструктор Кайла Ицинес, чьи короткие, но результативные комплексы завоевали Instagram-аудиторию в 15 миллионов человек.
В этом варианте — 7 упражнений. Выполняются в темпе, с минимальным отдыхом. Новичкам подойдёт 1 круг, если есть время и силы — делаются 2-3 круга.
Махи гирей - 10 раз
Гоблет-присед - 10 раз
Румынская тяга - 10 раз
Тяга в наклоне - 16 раз (по 8 на каждую сторону)
Жим над головой - 8 раз
Косые скручивания стоя - 20 раз (по 10 на каждую сторону)
Обратные выпады - 16 раз (по 8 на ногу)
Комплекс сочетает силу и кардио, задействует ноги, пресс, плечи и спину. Повышается выносливость, растёт сила, сжигаются калории — и всё это без часов в спортзале.
Хочется больше — бри вес тяжелее, сокращай отдых, добавляй повторения. Только начинаешь? Используй гирю полегче и делай паузы между упражнениями.
Эта тренировка легко адаптируется под любой уровень, не требует оборудования и делает больше за 15 минут, чем час бесполезной беготни.
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