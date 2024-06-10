Евросоюз обеспокоен прекращением транзита газа через Украину

По информации агентства Bloomberg, чиновники Евросоюза и представители правительств европейских стран проводят переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза.
Согласно источникам, одним из обсуждаемых вариантов продолжения транзита газа является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, которые проходят по территории Украины. Это позволит избежать покупки газа у самой России, от энергоносителей которой Европейский союз стремится отказаться.
Сохранение транзита через Украину важно для Евросоюза, поскольку это рассматривается как один из факторов, поддерживающих украинскую экономику.
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