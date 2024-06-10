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Евросоюз обеспокоен прекращением транзита газа через Украину

0:48
Экономика

По информации агентства Bloomberg, чиновники Евросоюза и представители правительств европейских стран проводят переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза.

Евросоюз обеспокоен прекращением транзита газа через Украину
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно источникам, одним из обсуждаемых вариантов продолжения транзита газа является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, которые проходят по территории Украины. Это позволит избежать покупки газа у самой России, от энергоносителей которой Европейский союз стремится отказаться.

Сохранение транзита через Украину важно для Евросоюза, поскольку это рассматривается как один из факторов, поддерживающих украинскую экономику.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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