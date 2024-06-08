Пенсионерам рассказали о льготах, доступных им в 2024 году

В 2024 году пенсионеры и предпенсионеры сохранят льготы, несмотря на повышение пенсионного возраста. Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет могут пользоваться федеральными и региональными льготами.
Доцент кафедры частного права Государственного университета управления Светлана Титор в беседе с "РГ" пояснила, что к федеральным льготам относятся налоговые, например, освобождение от налога на имущество и земельного налога за один объект каждого типа.
Также федеральные льготы включают дополнительные отпуска и возможности для диспансеризации для работающих пенсионеров.
Региональные льготы могут варьироваться и включать субсидии на оплату ЖКУ, льготный проезд, бесплатные лекарства и санаторно-курортное лечение.
В некоторых регионах для получения льгот нужно проживать не менее 10 лет. Пенсионеры могут выбирать между получением льгот в натуральной форме или денежной компенсацией.
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