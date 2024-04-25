Владимир Путин выступил против пересмотра итогов приватизации

Владимир Путин: необходимо признание презумпции невиновности предпринимателей

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент РФ Владимир Путин выступил за необходимость признания презумпции невиновности бизнесменов и на словах поддержал главу РСПП Александра Шохина, боящегося силовиков и деприватизации.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Владимир Путин на встрече с РСПП подвёл итог о дискуссии касательно пересмотров итогов приватизации. Никакой деприватизации президент не желает и не одобряет. Кроме того, он отметил, что бизнесмены, владельцы предприятий, незаконно приватизированных в 1990-ые годы без надлежащего распоряжения правительства не могут отвечать за это, и виновно правительство, а не владельцы предприятий. Если они исправно платят налоги, проявляют социальную ответственность, то претензий к ним быть не должно.

В то же время Путин не обещал, что деприватизированные предприятия вернут владельцам, или что прокуратура более не станет разрабатывать дела в отношении владельцев предприятий.