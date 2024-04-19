Шокирующее заявление от главы банка: как войны влияют на ваш кошелек

Текущие военные конфликты представляют собой значительные угрозы для мировой экономики, считает Джейми Даймон, глава JP Morgan Chase, высказавший такое мнение в своем годовом обращении к акционерам.
По его оценке, ситуация к 2022 году находилась в направлении общего укрепления и стабилизации. Однако Даймон подчеркнул, что дальнейшее продвижение в этом направлении под угрозой из-за активизации военных действий.
Он также подчеркнул, что нельзя больше рассчитывать на ложное чувство безопасности, и что защита государств остается первоочередной задачей для каждой страны.
Эти выводы Даймон сделал на основе обширных консультаций с лидерами государств, предприятий и общественных организаций.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.