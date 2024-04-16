БРИКС захватывает мировую экономику: объединение увеличивает долю в мировом производстве до 37%

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что расширение БРИКС дало возможность увеличить долю этой организации в мировом объеме производства с 32% до 37%.
На заседании Бреттон-Вудского комитета в рамках весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне она подчеркнула, что страны G7 в настоящее время контролируют 30% мирового производства, в то время как БРИКС — 32%, и с учетом новых прибавлений данная цифра увеличилась до 37%.
Глава ВТО выразила обеспокоенность фрагментацией мировой экономики и ее разделением на два торговых блока. По словам Нгози Оконджо-Ивеалы, такой сценарий может привести к потере 5% мирового ВВП в долгосрочной перспективе.
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