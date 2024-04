БРИКС захватывает мировую экономику: объединение увеличивает долю в мировом производстве до 37%

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что расширение БРИКС дало возможность увеличить долю этой организации в мировом объеме производства с 32% до 37%.

Фото: r-scale-eb.dcs.redcdn.pl by orlen.pl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International