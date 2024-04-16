ЦБ РФ назвал россиянам максимальную ставку по вкладам в рублях в I декаде апреля

По данным Банка России, в первой декаде апреля 2024 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России оставалась неизменной и составила 14,83% годовых.
Этот показатель остался на том же уровне, что и в третьей декаде марта, но немного выше, чем во второй, когда он составлял 14,7%, сообщает ТАСС.
Для анализа ставок вкладов Центральный банк России рассматривает данные от таких крупных банков, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.
При этом учитываются только ставки по вкладам, доступным для всех клиентов, без учета капитализации процентов или дополнительных условий, таких как приобретение инвестиционных паев или участие в программе страхования.
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