"Эти государства импортируют из Германии товары, а затем продают их России": в Германии рассказали, как Россия обходит их санкции

Германия рассказала о способах обхода Россией санкций через другие страны

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, за последние два года компании из Германии увеличили экспорт товаров в страны, такие как Индия, Азербайджан, Армения, ОАЭ, Кыргызстан, Казахстан, Грузия и Турция, до уровня, соответствующего объему поставок в Россию до введения санкций.

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Это вызывает подозрения о возможной перепродаже этих товаров в Россию через промежуточные страны, обеспечивая тем самым обход санкций.

Отмечается, что экспорт некоторых товаров из Германии в Россию резко снизился после введения экономических ограничений в 2020 году. Согласно статистике Германии, сокращение экспорта составило 38,8%, а общий объем составил 8,9 миллиарда евро.