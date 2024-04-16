"Эти государства импортируют из Германии товары, а затем продают их России": в Германии рассказали, как Россия обходит их санкции

По данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, за последние два года компании из Германии увеличили экспорт товаров в страны, такие как Индия, Азербайджан, Армения, ОАЭ, Кыргызстан, Казахстан, Грузия и Турция, до уровня, соответствующего объему поставок в Россию до введения санкций.
Это вызывает подозрения о возможной перепродаже этих товаров в Россию через промежуточные страны, обеспечивая тем самым обход санкций.
Отмечается, что экспорт некоторых товаров из Германии в Россию резко снизился после введения экономических ограничений в 2020 году. Согласно статистике Германии, сокращение экспорта составило 38,8%, а общий объем составил 8,9 миллиарда евро.
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