Изменение даст возможность удовлетворить сезонный спрос: стало известно о возможности изменений в требованиях к бензину в России

Правительство России планирует изменить стандарты качества бензина, что может привести к увеличению его выпуска на 10%, сообщает Reuters.
Сообщается, что изменения коснутся норм присадок и этанола, в то время как содержание серы останется без изменений. Эти меры позволят удовлетворить сезонный спрос и возможность производства на старых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).
С начала 2016 года в России запрещен выпуск бензина ниже уровня качества Евро-5. Пересмотр стандартов может быть вызвано нехваткой качественного бензина из-за внеплановых ремонтов и аварий на НПЗ.
По данным издания, 14% российских НПЗ временно выведены из строя. Для обеспечения внутреннего рынка бензином с 1 марта запрещен его экспорт, за исключением поставок по межгосударственным контрактам.
Ранее стало известно, что Россия увеличила закупки бензина в Белоруссии и запросила у Казахстана создание аварийного резерва.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.