Изменение даст возможность удовлетворить сезонный спрос: стало известно о возможности изменений в требованиях к бензину в России

Reuters: Россия рассматривает возможность смягчить экологические требования к качеству бензина

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России планирует изменить стандарты качества бензина, что может привести к увеличению его выпуска на 10%, сообщает Reuters.

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Сообщается, что изменения коснутся норм присадок и этанола, в то время как содержание серы останется без изменений. Эти меры позволят удовлетворить сезонный спрос и возможность производства на старых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

С начала 2016 года в России запрещен выпуск бензина ниже уровня качества Евро-5. Пересмотр стандартов может быть вызвано нехваткой качественного бензина из-за внеплановых ремонтов и аварий на НПЗ.

По данным издания, 14% российских НПЗ временно выведены из строя. Для обеспечения внутреннего рынка бензином с 1 марта запрещен его экспорт, за исключением поставок по межгосударственным контрактам.

Ранее стало известно, что Россия увеличила закупки бензина в Белоруссии и запросила у Казахстана создание аварийного резерва.