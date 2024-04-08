Электронные платежки за ЖКУ станут доступны для всех россиян, позволив тем самым отказаться от бумажной формы оплаты.
Для совершения данного шага необходимо будет подать соответствующее заявление. Инициаторами законопроекта выступили депутаты от партии "Единая Россия" из Краснодарского края. Поддержку документу оказала комиссия Государственной Думы, занимающаяся обеспечением жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ, сообщает газета "Известия".
Согласно заключению комиссии, законопроект направлен на создание условий для оплаты коммунальных услуг и проведения капитального ремонта с помощью электронных документов. В документе подчеркивается, что проблема несовпадения адреса плательщика с местом расположения жилого помещения, за которое выставлен счет, будет эффективно решена в рамках данной инициативы.
Реализация данной идеи также принесет экономическую выгоду регионам. Ранее заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики Института экономики и финансов Государственного университета Управления Светлана Сазанова отмечала, что в платежках за ЖКУ в России может быть введена отдельная строка для данных газоанализаторов.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.