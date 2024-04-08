Россияне смогут отказаться от бумажного варианта платежек за ЖКУ

Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю Россию

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Электронные платежки за ЖКУ станут доступны для всех россиян, позволив тем самым отказаться от бумажной формы оплаты.

Фото: commons.wikimedia by Юрий Шемчук is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для совершения данного шага необходимо будет подать соответствующее заявление. Инициаторами законопроекта выступили депутаты от партии "Единая Россия" из Краснодарского края. Поддержку документу оказала комиссия Государственной Думы, занимающаяся обеспечением жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ, сообщает газета "Известия".

Согласно заключению комиссии, законопроект направлен на создание условий для оплаты коммунальных услуг и проведения капитального ремонта с помощью электронных документов. В документе подчеркивается, что проблема несовпадения адреса плательщика с местом расположения жилого помещения, за которое выставлен счет, будет эффективно решена в рамках данной инициативы.

Реализация данной идеи также принесет экономическую выгоду регионам. Ранее заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики Института экономики и финансов Государственного университета Управления Светлана Сазанова отмечала, что в платежках за ЖКУ в России может быть введена отдельная строка для данных газоанализаторов.