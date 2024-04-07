Семья распалась, а кредит остался: стало известно, как делятся обязательства перед банком между бывшими супругами

Финансист Дмитрий Шардин рассказал, как кредитные обязательства делятся между бывшими супругами

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

При разводе супругов, вопрос о разделении кредитных обязательств может быть довольно сложным и иметь серьезные последствия для обеих сторон. Важно понимать, что существует два основных случая, когда кредит можно делить при разводе:

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Кредит на семейные нужды, взятый во время брака: если заем был взят в период брака и деньги использовались на общие семейные расходы, то кредитные обязательства обычно делятся между бывшими супругами. Однако важно иметь доказательства того, что средства были потрачены на семейные цели. Это могут быть чеки, сметы, фотографии или другие документы, подтверждающие цель использования кредита. Супруг был созаемщиком до брака: если один из супругов был созаемщиком по кредиту, который был взят до брака, то кредитные обязательства также могут делиться. В этом случае, оба супруга несут ответственность перед кредитором.

Однако есть ситуации, когда кредит нельзя разделить при разводе:

Кредитные средства не использовались на семейные нужды: если кредит был взят до брака или деньги не были потрачены на семейные расходы, то он не подлежит разделению при разводе. Кредит был взят после развода: если кредит был взят после развода супругов, то он не разделяется, даже если брак еще не был официально расторгнут. В этом случае, каждый супруг несет ответственность за свои финансовые обязательства.

В случае разделения кредита, формально каждый супруг должен участвовать в оплате займа равными долями. Однако, если один из супругов не выполняет свои обязательства по кредиту, другой может быть вынужден оплатить его долю полностью и затем через суд требовать возмещения. Банк вправе требовать исполнения обязательств от обоих супругов, если они были созаемщиками, рассказал Генеральный директор компании "Финарди" Дмитрий Шардин.

Важно помнить, что судебное решение и отношения с кредитором независимы друг от друга. Для банка важны условия договора и исполнение обязательств, а не то, как суд разделил финансовые обязательства между бывшими супругами.