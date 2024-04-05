В России обсуждают введение 36-часовой рабочей недели с сохранением зарплат: как введение четырёхдневной рабочей недели может повлиять на экономку

Международная организация труда предложила переход на четырехдневную рабочую неделю

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуме будет обсуждаться вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, предложение о котором выдвинула Международная организация труда.

Фото: Unsplash by Bench Accounting is licensed under public domain

По мнению главы комитета Андрея Исаева, важнее не количество дней, а количество рабочих часов в неделю. Он предложил обсудить введение 36-часовой рабочей недели при сохранении зарплаты на том же уровне.

Как сообщает BFM Кубань, 32% жителей Краснодара выступают против такого изменения из-за опасений по поводу оплаты труда. Особенно это волнует тех, кто считает, что при сокращении рабочих дней оплата будет также уменьшаться. Молодые респонденты до 34 лет чаще других высказывались за переход на короткую рабочую неделю, считая, что справятся с работой за меньшее количество дней.

Однако каждый третий горожанин старше 45 лет против идеи четырехдневной рабочей недели, высказывая сомнения в возможности выполнения всех задач за 4 дня.

Руководитель пресс-службы hh.ru Юг, Екатерина Никифорова, отметила, что 60% компаний поддерживают идею сокращения рабочей недели как способ борьбы с выгоранием сотрудников и повышения эффективности труда.

Однако Заслуженный экономист Кубани, Александр Полиди, выразил опасения относительно влияния четырехдневной рабочей недели на экономику страны. По его мнению, в условиях дефицита кадров и высокой безработицы такое решение может стать опрометчивым и авантюрным шагом.