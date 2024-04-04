Есть тактика, и ее надо придерживаться: когда начинать копить на пенсию

Как накопить на пенсию

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чем раньше начать копить на старость, тем увереннее и комфортнее будет ощущаться будущее. Средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет 21 864 рубля, что далеко не всегда достаточно для полноценной жизни. Поэтому важно заранее подумать о том, как обеспечить себе финансовую независимость после выхода на пенсию.

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Накопления на пенсию должны стать привычкой, которая будет сопровождать вас на протяжении всей жизни. Регулярные отложения с каждого дохода позволят создать финансовую подушку безопасности для будущего.

Инвестирование также играет важную роль в формировании капитала на пенсию. Выбирая финансовые инструменты для инвестирования, стоит учитывать их доходность, риски и длительность инвестиционного периода. Решительные шаги в сторону инвестирования могут принести дополнительный доход и значительно увеличить сумму накоплений.

Пенсионный вопрос не стоит откладывать в долгий ящик, так как чем раньше начнете формировать накопления, тем легче будет справиться с финансовыми обязательствами в будущем. При использовании специальных пенсионных калькуляторов можно прикинуть предполагаемый размер пенсии и рассчитать необходимую ежемесячную сумму отложений для достижения целей к пенсионному возрасту.

Определяя сумму, которую стоит откладывать на пенсию, следует учитывать свои доходы, расходы, сроки и желаемый уровень жизни после выхода на пенсию. Обычно рекомендуется откладывать не менее 10% от совокупного дохода, чтобы обеспечить себе комфортный уровень жизни.

Одним из способов увеличить накопления является использование специальной банковской карты, которая предоставляет кешбэк и дополнительные начисления. Картой можно оплачивать различные расходы, получая процент с каждой покупки. Такие дополнительные возможности также помогут увеличить ваше финансовое благополучие и создать дополнительный финансовый запас на пенсию.