Рекордное снижение зависимости от экспорта произошло в РФ

Зависимость экономики РФ от экспорта товаров и услуг максимально снизилась за последние 30 лет. Теперь она находится на уровне 1990-х годов.
Зависимость от поставок иностранной продукции сократилась до 23,3 процента.
Агентство РБК пишет, что два года назад этот показатель составлял 27,7 процента, а в период с 2011–2022 годов среднее значение его было 27,5 процента.
По словам экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова, год назад отечественная экономика показала высокие темпы роста из-за снижения доли иностранных товаров.
Если посмотреть на статистику по данным Росстата, как она представлена (в 1995–2010 годах по старой методике, с 2011 года — по новой), то доля экспорта стала минимальной за все время ее существования с 1995 года.
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