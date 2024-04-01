Рекордное снижение зависимости от экспорта произошло в РФ

Зависимость России от экспорта снизилась до 23,3 процента и вышла на уровень 1990-х годов

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Зависимость экономики РФ от экспорта товаров и услуг максимально снизилась за последние 30 лет. Теперь она находится на уровне 1990-х годов.

Фото: unsplash.com by chuttersnap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зависимость от поставок иностранной продукции сократилась до 23,3 процента.

Агентство РБК пишет, что два года назад этот показатель составлял 27,7 процента, а в период с 2011–2022 годов среднее значение его было 27,5 процента.

По словам экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова, год назад отечественная экономика показала высокие темпы роста из-за снижения доли иностранных товаров.

Если посмотреть на статистику по данным Росстата, как она представлена (в 1995–2010 годах по старой методике, с 2011 года — по новой), то доля экспорта стала минимальной за все время ее существования с 1995 года.