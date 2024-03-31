Иностранные банки отказываются сотрудничать: вице-президент "Норникеля" рассказал о проблемах, с которыми столкнулась компания

Reuters: иностранные банки отказываются обслуживать операции "Норникеля"

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-президент компании "Норникель" Антон Берлин отметил, что некоторые иностранные банки отказываются принимать и осуществлять денежные операции по продукции компании.

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Однако, он уточнил, что это относится к небольшому числу банков, и компания продолжает активно работать с клиентами, несмотря на возникшие затруднения. Также он отметил, что некоторые клиенты в Европейском союзе отказываются приобретать продукцию "Норникеля", сообщает Reuters.

В ответ на международные ограничения и санкции компания переориентирует свои поставки на рынки Азии и другие страны, считающиеся дружественными. Доля поставок в Азию значительно увеличилась с 27% в 2021 году до 45% в первом квартале 2023 года, в то время как доля поставок в Европу снизилась. Переориентация на региональные рынки связана с тем, что компания почти полностью прекратила сотрудничество с западными инвесторами и банками.