Россиян ждет великая денежная реформа: революционный шаг в мире финансовых технологий

ЦБ РФ активно развивает пилотный проект по созданию цифрового рубля

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России под контролем Эльвиры Набиуллиной активно внедряет пилотный проект по созданию цифрового рубля, который обещает стать важным шагом в мире финансовых технологий. Уже сейчас продукт привлек большое количество участников, включая крупные банковские организации.

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Цифровой рубль является новой национальной валютой России, которая дополнит уже существующие формы наличных и безналичных платежей. Пилотный проект включает в себя широкий спектр операций, включая открытие цифровых кошельков, проведение переводов между гражданами, оплату товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов под строгим контролем регулятора.

По официальным данным, к 2025 году цифровой рубль должен стать широко используемым средством платежей в России. Одним из основных преимуществ является отсутствие комиссий за операции с цифровыми рублями. Однако есть ограничения на суммы, которые можно перевести или пополнить с банковских счетов в цифровой валюте.