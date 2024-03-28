Пищевая инспекция Армении отреагировала на белорусский запрет в отношении Араратского коньячного завода

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении проведëт проверку на АКЗ

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении объявил о предстоящей проверке на Араратском коньячном заводе (АКЗ), как сообщает EADaily.

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Проверка вызвана полученным от Министерства здравоохранения Белоруссии уведомлением о обнаружении синтетического красителя азорубина в одном из видов гранатового вина, импортированного из Армении.

Сообщается, что оборот этой марки вина был запрещен в Белоруссии, но не было предоставлено подробностей о том, в какой партии был обнаружен краситель и были ли проведены проверки других партий вина от АКЗ.

Армянская инспекция собирается запросить у белорусских партнеров необходимую информацию и организовать контрольные мероприятия на заводе.

Ранее в этой же неделе стало известно, что в Белоруссии был введен запрет на ввоз, реализацию и транспортировку продукции Араратского коньячного завода из-за обнаруженного красителя азорубина в вине "Айрум". Минздрав Белоруссии потребовал изъять эту продукцию из обращения и утилизировать.