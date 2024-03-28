Стоит обратить внимание: Центробанк предупредил россиян о новом способе мошенничества

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ЦБ: мошенники обманывают людей с помощью налоговых деклараций

0:55
Экономика

Центральный банк России акцентировал внимание граждан на возросшей активности мошенников, представляющих себя сотрудниками налоговой службы и устраивающих аферы с налоговыми декларациями.

ЦБ: мошенники обманывают людей с помощью налоговых деклараций
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По информации, опубликованной на официальном сайте банка, злоумышленники отправляют электронные сообщения, содержащие требование предоставить налоговую декларацию по специальной ссылке.

Выдавая себя за представителей налоговой службы, аферисты призывают пользователей перейти по указанной ссылке и ввести данные своей банковской карты и личные сведения. В результате действий пострадавшего, мошенник может не только завладеть денежными средствами, но и использовать полученную личную информацию для совершения других преступлений.

Центробанк призывает граждан обращать внимание на подобные ситуации и рекомендует не реагировать на подозрительные запросы, а также не передавать личные данные и банковскую информацию третьим лицам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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