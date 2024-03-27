Никогда не забывайте про эти лайфхаки. 5 рабочих способов сэкономить на такси

Как сэкономить на поездке в такси?

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Использование такси — удобный и быстрый способ передвижения в городе, но стоимость услуг может порой немного напрягать наш кошелек. Однако есть несколько способов, с помощью которых можно существенно сэкономить на поездках на такси.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Первый способ — менять точку подачи. Часто расстояние, которое нужно преодолеть пешком, оказывается значительно короче, чем путь, который проезжает машина. Используя этот факт, можно избежать излишних трат.

Второй совет — заказывать такси с разных мобильных устройств. Наблюдения показывают, что стоимость одного и того же маршрута в одно и то же время может отличаться в зависимости от устройства, с которого был сделан заказ. Если планируете поездку не одни, проверьте цены на разных гаджетах — это может принести значительную экономию.

Третий способ — оставлять отзывы и жалобы, чтобы получить промо-коды на скидку. Неприятный опыт в виде грязного салона или грубого водителя может стать поводом для жалобы, которая, в свою очередь, принесет вам скидку на следующую поездку. Таким образом, помимо повышения качества обслуживания вы также сможете сэкономить деньги.

Четвертый совет — делить поездку с другими пассажирами. Новая функция позволяет пассажирам разделить поездку с другими пассажирами и существенно снизить затраты. Более того, есть вероятность, что вы окажетесь единственным пассажиром и всё удовольствие поездки достанется именно вам.

И последний, пятый способ — оплачивать поездки картой с кешбэком. Многие забывают об этой простой возможности, но привязка карты с максимальным кешбэком на услуги такси к сервису может принести дополнительную экономию.