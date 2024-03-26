Россия потеряла 22 млрд рублей: антироссийские санкции вынудили страны Евросоюза отказаться от древесины из РФ

Убытки России от ограничений в торговле древесиной составили 22 млрд рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Антироссийские санкции заставили страны Евросоюза отказаться от закупок древесины из России в пользу американских поставщиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Б.Навез is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно данным РИА Новости, с 2021 года экспорт этого товара из Соединенных Штатов в страны ЕС значительно вырос, достигнув отметки в $1,3 миллиарда, что в 1,6 раза больше, чем ранее.

Эти ограничения в торговле принесли российской экономике убытки в размере 22 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что объемы китайского рынка, являющегося основным потребителем российской лесопродукции, недостаточны для полной компенсации потерь от отсутствия сделок с Европой.

Восстановление рынка потребует создания новых безопасных торговых маршрутов и займет несколько лет, по мнению специалистов.

Последние годы характеризуются тем, что страны Азии стали значительно больше закупать древесину у России. В то же время, страны Европы вышли из списка топ-10 покупателей российских пиломатериалов. На первых местах в рейтинге по-прежнему остаются Китай, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.