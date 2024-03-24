Вопреки экологической политике стран Запада: азиатские государства сохраняют спрос на уголь в энергетике

Bloomberg: страны Азии сохраняют спрос на уголь в энергетике

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на усилия по декарбонизации в развитых странах, уголь продолжает оставаться важным источником энергии в мире, особенно в странах Азии, таких как Китай, Индия и Индонезия.

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Этот ископаемый ресурс продолжает обеспечивать значительную часть энергии, используемой для производства электроэнергии по всему миру, составляя приблизительно треть от общего объема.

Более того, в последние годы в Азии было запущено в эксплуатацию множество новых угольных электростанций, что свидетельствует о постоянном росте спроса на этот вид энергоресурса. Только в 2022 году Китай, Индия и Индонезия запустили мощности на 59 ГВт и продолжили проекты на дополнительные 131 ГВт, сообщает Bloomberg.

Глава австралийской угледобывающей компании New Hope Роб Бишоп подчеркнул, что спрос на уголь остается высоким, особенно в Индии, и что уголь продолжит играть важную роль в энергетике Азии в ближайшем будущем.