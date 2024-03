Достигнута отметка в $44,5 миллиарда: Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом

По результатам исследования Brand Finance US 500 2024 стало известно, что бренд Nvidia в текущем году стал самым быстрорастущим по стоимости среди американских компаний.

Фото: commons.wikimedia.org by Генри Мюльпфордт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported