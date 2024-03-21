Достигнута отметка в $44,5 миллиарда: Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом

По результатам исследования Brand Finance US 500 2024 стало известно, что бренд Nvidia в текущем году стал самым быстрорастущим по стоимости среди американских компаний.
За год стоимость компании выросла в 2,6 раза, достигнув отметки в $44,5 миллиарда. Благодаря такому впечатляющему росту, Nvidia поднялась на 17 позиций в рейтинге, занимая теперь 17-е место, в то время как годом ранее она находилась на 58-й строчке.
На первом месте по стоимости бренда осталась компания Apple, чья стоимость увеличилась на почти 74%, достигнув $516,6 миллиарда. Прошлогодний лидер Amazon же опустился на четвертое место, со стоимостью в $308,9 миллиарда, что означает рост всего на 3%.
На второе место в рейтинге поднялась компания Microsoft с увеличением стоимости бренда на 78%, до отметки в $340,4 миллиарда.
Google со стоимостью бренда в $333,4 миллиарда удерживает третью позицию, показав рост на 18,5%.
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