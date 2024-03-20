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0.9 л. молока. Какие еще товары уменьшились в объеме и законно ли это?

Производители продуктов массово уменьшают объемы упаковок

1:24
Экономика

В последнее время производители продовольственных товаров все чаще начали снижать объемы упаковок, оставаясь при этом в рамках законодательства.

Производители продуктов массово уменьшают объемы упаковок
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

Новый тренд затронул многие категории товаров. Так, 0,9 литра молока стали стандартом вместо 1 литра, а упаковка сгущенки весом 400 грамм уменьшилась до 370 грамм.

Покупатели также обратили внимание, что размеры упаковок макаронных изделий, молочной продукции, шоколадных батончиков, а также кормов для животных стали меньше. Например, стандартные 100-граммовые плитки шоколада постепенно уменьшились до 85-82 граммов, а объем пива и некоторых безалкогольных напитков сократился с 0,5 литра до 0,43-0,45 литра. Упаковки масла уменьшились с 200 граммов до 180 граммов, а круп, макарон и сахар теперь упаковываются не в 1 килограмм, а в 900 граммов. Даже вес булок хлеба уменьшился с 800 граммов до 700-750 граммов.

Эксперты отмечают, что производители не нарушают законодательство, поскольку на упаковках продуктов указывается реальный вес и объем товара. Тем не менее, данное изменение не прошло незамеченным среди потребителей, вызвав бурную реакцию в обществе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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