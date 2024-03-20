Какой регион будет следующим? Пермскому краю спишут до 9 миллиардов рублей госдолга

Пермскому краю могут списать около 8-9 млрд рублей долга

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пермскому краю могут списать около 8-9 млрд рублей долга. Сообщается, что в феврале президент России Владимир Путин заявлял о планах о списании долгов регионам в своем послании к Федеральному собранию.

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Вопрос списания долгов Пермскому краю был рассмотрен на заседании комитета Законодательного собрания. Министр финансов региона Екатерина Тхор подтвердила, что до двух третей задолженности региона могут быть реструктурированы. Предполагается, что в число кредитов, которые могут быть реструктурированы, входят кредиты, взятые Прикамьем в 2015 году на общую сумму 14 млрд рублей. Об этом сообщает properm.ru.

Помимо этого, списанию долгов могут подвергнуться восемь муниципалитетов Пермского края, как сообщила пресс-служба регионального парламента. Общая сумма возможного списания составляет приблизительно 2 млрд рублей. По словам главы Министерства финансов Прикамья, власти в настоящее время работают над механизмом списания долгов. Этот механизм можно будет воплотить в жизнь, если в бюджет Пермского края поступят дополнительные доходы, уточнила Екатерина Тхор.