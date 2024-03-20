Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов
Породы собак, легко поддающиеся дрессировке
Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут
Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось
Куда поставить теплицу на дачном участке
Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена
Как обучить собаку команде "Рядом"
Как приготовить классический гуакамоле
Юрист Ковалев предупредил об ответственности за мошеннические схемы с ДТП
Какой регион будет следующим? Пермскому краю спишут до 9 миллиардов рублей госдолга

Пермскому краю могут списать около 8-9 млрд рублей долга

1:13
Экономика

Пермскому краю могут списать около 8-9 млрд рублей долга. Сообщается, что в феврале президент России Владимир Путин заявлял о планах о списании долгов регионам в своем послании к Федеральному собранию.

Пермскому краю могут списать около 8-9 млрд рублей долга
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Вопрос списания долгов Пермскому краю был рассмотрен на заседании комитета Законодательного собрания. Министр финансов региона Екатерина Тхор подтвердила, что до двух третей задолженности региона могут быть реструктурированы. Предполагается, что в число кредитов, которые могут быть реструктурированы, входят кредиты, взятые Прикамьем в 2015 году на общую сумму 14 млрд рублей. Об этом сообщает properm.ru.

Помимо этого, списанию долгов могут подвергнуться восемь муниципалитетов Пермского края, как сообщила пресс-служба регионального парламента. Общая сумма возможного списания составляет приблизительно 2 млрд рублей. По словам главы Министерства финансов Прикамья, власти в настоящее время работают над механизмом списания долгов. Этот механизм можно будет воплотить в жизнь, если в бюджет Пермского края поступят дополнительные доходы, уточнила Екатерина Тхор.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Запад совершает системные ошибки, чтобы "не дать России победить" Любовь Степушова Сенатор Линдси Грэм* — Киеву: что бы мы ни делали, вы обязаны сражаться Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Последние материалы
Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов
Запад совершает системные ошибки, чтобы "не дать России победить"
Породы собак, легко поддающиеся дрессировке
Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут
Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось
Куда поставить теплицу на дачном участке
Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена
Как обучить собаку команде "Рядом"
Как приготовить классический гуакамоле
Юрист Ковалев предупредил об ответственности за мошеннические схемы с ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников