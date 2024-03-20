Власти США и Турции разработали систему по санкциям против РФ

Hürriyet: Америка договорилась с Турцией о "гармонизации санкций"

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турция и США договорились об уведомлениях Анкары по санкциям против России. Для Турции это очень важно.

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Теперь американские власти до того, как введут санкции против турецких компаний, подозреваемых в обходе антироссийских санкций, сначала уведомят об этом Анкару и запросят необходимую информацию.

"Если ранее предприятия Турции, которых США подозревали в обходе санкций против РФ, сразу подвергались американским санкциям, теперь все будет по-другому", — пишет турецкое издание Hurriye.

Два государства договорились о новой системе: согласно схеме гармонизации санкций.