Власти США и Турции разработали систему по санкциям против РФ

Турция и США договорились об уведомлениях Анкары по санкциям против России. Для Турции это очень важно.
Теперь американские власти до того, как введут санкции против турецких компаний, подозреваемых в обходе антироссийских санкций, сначала уведомят об этом Анкару и запросят необходимую информацию.
"Если ранее предприятия Турции, которых США подозревали в обходе санкций против РФ, сразу подвергались американским санкциям, теперь все будет по-другому", — пишет турецкое издание Hurriye.
Два государства договорились о новой системе: согласно схеме гармонизации санкций.
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