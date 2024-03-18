Европа все равно будет покупать: договор на транзит российского газа через территорию Украины продлеваться не будет

Энергетик Фролов заявил, что транзит газа в страны ЕС продолжится без Киева

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина приняла решение не продлевать договор на транзит российского газа с компанией "Газпром" по истечении срока в конце 2024 года.

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Однако это не означает, что поставки газа будут прекращены. По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, возможно, сам транзит будет продолжен силами европейских компаний.

В беседе с телеканалом "360" он отметил, что транзит газа через Украину в текущем году составил всего лишь до 15 миллиардов кубических метров. В то же время, часть газа можно будет прокачивать через турецкое направление. Спрос на российский газ в Европейском союзе в начале 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на отказ украинского политического руководства от соглашения с "Газпромом" на транзит газа, европейский бизнес заинтересован в продолжении этого вида транспортировки через территорию Украины.

Стремление сохранить транзит газа расходится с позицией политических лидеров ЕС. Поэтому, по мнению специалиста, возможно, после завершения действующего контракта транзит газа через Украину будет продолжен, в том числе силами европейских компаний.