Стоимость бензина выросла во вторник в пределах 1,3–1,4%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

Биржевая стоимость бензина увеличилась на 1,3–1,4% на фоне атаки на НПЗ ЛУКОЙЛа

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во вторник, 12 марта, стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу европейской части России выросла на 1,37%, достигнув отметки в 47 559 рублей за тонну.

Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Такие данные опубликованы на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цена бензина марки Аи-95 также поднялась на 1,32%, составив 59 453 рубля за тонну. Об этом пишет РБК.

Рост цен на топливо происходит на фоне атак беспилотных летательных аппаратов на российские регионы. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что утром 12 марта было совершено нападение на объект топливно-энергетического комплекса региона. Целью нападения стал НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России с установленной мощностью переработки 17 миллионов тонн нефти в год.

Представители Минэнерго России и компании "ЛУКОЙЛ" не комментировали последствия нападения на НПЗ. Однако, инцидент вызвал волну беспокойства на рынке топлива, что отразилось на повышении цен на бензин.